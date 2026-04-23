Сім’ї військовослужбовців із Бахмутської громади, які визнані зниклими безвісти за особливих обставин, можуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 25 000 гривень. Виплату надають один раз на рік незалежно від доходу родини. Розповідаємо, хто має право на допомогу та які документи потрібно підготувати.
Порядок отримання коштів оприлюднили у розпорядженні начальника Бахмутської міської ВА № 115рр від 17 квітня 2026 року, документ доступний за посиланням.
Матеріальна допомога розрахована на рідних військовослужбовців з Бахмутської громади, які є зниклими безвісти за особливих обставин. 25 тис. грн отримує один член сім’ї відповідно до черговості.
У першу чергу на виплату мають право дружина або чоловік, за їх відсутності — діти (малолітні, неповнолітні або повнолітні), далі — батьки, а в разі їх відсутності — бабусі й дідусі.
Якщо за допомогою одночасно звертаються кілька членів сім’ї з рівними правами, виплата надається тому, хто звернувся першим.
Отримати кошти, нагадаємо, можна один раз на рік.
Для отримання допомоги член сім’ї зниклого військовослужбовця або військовослужбовиці повинен заповнити заяву (приклад надаємо нижче в новині) та зібрати такі документи:
Далі документи потрібно надіслати електронною поштою на адресу:
Також можна отримати додаткові консультації стосовно цього та інших напрямків допомоги рідним військових із Бахмутської громади за наступними гарячими лініями:
