Зниклі безвісти

Сім’ї військовослужбовців із Бахмутської громади, які визнані зниклими безвісти за особливих обставин, можуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 25 000 гривень. Виплату надають один раз на рік незалежно від доходу родини. Розповідаємо, хто має право на допомогу та які документи потрібно підготувати.

Порядок отримання коштів оприлюднили у розпорядженні начальника Бахмутської міської ВА № 115рр від 17 квітня 2026 року, документ доступний за посиланням.

Хто може отримати кошти

Матеріальна допомога розрахована на рідних військовослужбовців з Бахмутської громади, які є зниклими безвісти за особливих обставин. 25 тис. грн отримує один член сім’ї відповідно до черговості.

У першу чергу на виплату мають право дружина або чоловік, за їх відсутності — діти (малолітні, неповнолітні або повнолітні), далі — батьки, а в разі їх відсутності — бабусі й дідусі.

Якщо за допомогою одночасно звертаються кілька членів сім’ї з рівними правами, виплата надається тому, хто звернувся першим.

Отримати кошти, нагадаємо, можна один раз на рік.

Які документи потрібно зібрати і куди їх надсилати

Для отримання допомоги член сім’ї зниклого військовослужбовця або військовослужбовиці повинен заповнити заяву (приклад надаємо нижче в новині) та зібрати такі документи:

копію паспорта громадянина України або іншого документа, який посвідчує особу та містить дані про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування);

свідоцтво про народження дитини та документ про місце проживання; для дітей від 14 років — також паспорт (у разі звернення законного представника);

копію ідентифікаційного коду (або сторінку паспорта з відміткою для тих, хто не має ІПН за релігійними переконаннями);

довідку ВПО;

витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

документи, що підтверджують родинний зв’язок із військовослужбовцем (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо);

реквізити особистого рахунку IBAN.

Далі документи потрібно надіслати електронною поштою на адресу:

Також можна отримати додаткові консультації стосовно цього та інших напрямків допомоги рідним військових із Бахмутської громади за наступними гарячими лініями:

095-498-76-15

099-713-39-80

