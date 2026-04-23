Діти в спортивному таборі. Ілюстративне фото: Trendets Camp

В Україні розробляють проєкт відновлення ментального й фізичного здоров’я дітей із прифронтових територій. До нього зможе доєднатися, зокрема, й малеча з Донеччини: дітям пропонуватимуть поїздки до спортивних таборів на Закарпатті. Розповідаємо, що нині відомо про майбутній проєкт.

Про роботу над втіленням ініціативи ввечері 22 квітня повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації.

Пріоритетна аудиторія програми — діти військовослужбовців, рятувальників ДСНС, поліцейських та співробітників інших структур, що працюють у прифронтовій зоні.

Учасникам проєкту обіцяють організувати безкоштовний трансфер комфортним транспортом, розміщення, чотириразове харчування та дозвілля у таборах на Закарпатті, зазначили в ДонОВА.

“Цей важливий проєкт спрямований на популяризацію спорту, зокрема футболу, серед дітей. Відомі українські футболісти виступлять у ролі тренерів та наставників, відкриють для наших дітей світ великого спорту”, — уточнили у відомстві.

Ініціативу реалізують, зокрема, Донецька ОВА, Офіс Президента, Українська асоціація футболу та представники інших областей.

Нагадаємо, на Донеччині вже існують програми для безкоштовного оздоровлення та відпочинку дітей на Київщині, Закарпатті та Хмельниччині. Путівки з бюджетів купують для дітей з пільгових категорій та тих, хто відзначився великими успіхами в навчанні. Журналісти Вільного Радіо розповіли, скільки виділили на дитячий відпочинок у різних громадах, які табори та санаторії доступні у 2026 році та що потрібно для подання заявки.