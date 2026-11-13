Як ВПО з Дружківської громади податися на відправку гуманітарної допомоги поштою

Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Нововолинська міська рада

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Подати заявку на відправку гуманітарної допомоги поштою можуть переселенці з громади, які виїхали звідти під час повномасштабного вторгнення й не отримують таку допомогу в Центрах підтримки ВПО із громади. Що для цього потрібно — розповідаємо далі.

Про можливість повідомили в Дружківській міській військовій адміністрації.

Там розповіли, що йдеться про відправку продуктових наборів від благодійників через відділення Укрпошти або “Нової пошти”.

Щоб подати заявку на таку можливість, охочі мають заповнити форму за посиланням.

У ній треба вказати дані представника сімʼї, кількість дорослих і дітей у ній, наявність пільгових категорій, адресу проживання за довідкою ВПО, контактний номер телефону та реквізити зручного поштового відділення. Також необхідно завантажити довідку ВПО.

Водночас посадовці наголошують, що у формі не варто реєструвати кожного представника сімʼї окремо. Крім того вони попереджають, що доставка допомоги поштою не обовʼязково буде безкоштовною: її можуть сплачувати й самі переселенці залежно від умов конкретної програми.

“Заповнення форми є реєстрацією потреби в гуманітарній допомозі та не гарантує отримання продуктового набору. Заявки опрацьовуватимуться з урахуванням можливостей і ресурсів благодійних фондів та організацій. Просимо уважно заповнювати форму та вказувати актуальну інформацію, щоб у разі залучення допомоги можна було організувати її доставку”, — написали в МВА.

Раніше ми розповідали, що станом на 12 листопада від початку місяця Донеччину залишили близько 6,3 тисячі людей. Найбільше евакуювалися з Краматорської, Словʼянської та Олександрівської громад. Проте в ДонОВА фіксували й поодиноку евакуацію цивільних з Дружківської громади — усього 20 людей. З Лиманської ж виїхали 15 жителів.