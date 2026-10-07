Переселенці з Курахівської громади можуть отримати допомогу в Дніпрі 8 жовтня: куди звертатися

Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Unsplash

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Соціально вразливі мешканці Курахівської громади, які евакуювалися до Дніпра, 8 жовтня зможуть отримати гуманітарну продуктову допомогу в центрі підтримки ВПО. Водночас там відбудеться виїзний прийом лікарів громади.

Про це повідомили у пресслужбі Курахівської міської військової адміністрації.

Видача пройде з 10:00 до 15:00 у хабі за адресою: селище Слобожанське, вулиця Виробнича, 23 (поруч із кінцевою зупинкою автобусного маршруту №153).

Набори зможуть отримати представники наступних категорій переселенців:

родини загиблих Захисників і Захисниць України;

родини ветеранів та військовослужбовців;

родини безвісно зниклих;

родини загиблих цивільних мешканців громади;

багатодітні сім’ї;

люди з інвалідністю I–III груп, важкохворі;

одинокі батьки, ДБСТ, прийомні родини, опікуни дітей-сиріт;

вагітні та годуючі матері з дітьми до 3 років;

люди віком 60+.

У Курахівській міській ВА уточнили, що допомогу не видаватимуть тим, хто подав документи до проєкту грошової благодійної допомоги: в його межах виплачують по 2 тис. грн щокварталу.

Для отримання набору потрібно мати оригінали паспорта та ідентифікаційного коду, документа про підтвердження статусу, свідоцтва про народження дитини й довідки ВПО. Родина може отримати один набір, під час видачі організатори фотографуватимуть отримувачів.

З інших питань переселенцям із громади пропонують звернутися на гарячу лінію, вона працює буднями з 9:00 по 15:00:

+380 66 305 61 62

+380 96 868 67 06

Також працює електронна адреса для звернень: [email protected].

Нагадаємо, родини зниклих безвісти можуть роками очікувати на підтвердження ідентифікації тіл. Тому при РНБО створять новий робочий орган з питань ідентифікації тіл загиблих захисників, який має прискорити ці процеси. Журналісти Вільного Радіо в окремому матеріалі писали, що може змінитися в цьому процесі.