В Україні хочуть пришвидшити процес ідентифікації тіл захисників: які зараз є проблеми та що пропонують

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Родини зниклих безвісти можуть роками очікувати на підтвердження ідентифікації тіл. Тому при РНБО створять новий робочий орган з питань ідентифікації тіл загиблих захисників, який має прискорити ці процеси. Розповідаємо, що може змінитися.
Про створення нового органу повідомив секретар РНБО Ігор Клименко.
“Уряд має посилити систему судово-медичної експертизи: збільшити кількість фахівців та забезпечити належні умови їхньої роботи”, — пише Ігор Клименко.
Він наголосив, що в різних регіонах потрібно створити спеціалізовані бюро судово-медичної експертизи, де фахівці займатимуться виключно ідентифікацією тіл військових.
“Відповідний робочий орган об’єднає всі відповідальні державні структури. Маємо бачити весь процес цілісно: де виникають затримки, яких рішень бракує і хто відповідає за їх виконання”, — додав секретар РНБО.
Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук додала, що фахівцям судово-медичної експертизи також планують підвищити зарплати.
“Окремо обговорили співпрацю з міжнародними організаціями та донорами для посилення спроможностей регіональних команд судово-медичних експертів”, — зазначила Ірина Верещук.
Заяви посадовців пролунали після наради, яка пройшла 2 жовтня в Офісі Президента України. Наразі в Україні вже є перелік структур та фахівців, відповідальних за роботу з тілами загиблих захисників, які потребують ідентифікації. Це поліція та слідчі, судово-медичні експерти, Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Міністерство охорони здоров’я України, Міноборони та інші структури. Їхня робота має такий вигляд:
Втім, під час засідання посадовці визнали, що цей ланцюжок працює повільно й недостатньо скоординований.
Крім цього, омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що в окремих випадках фіксують факти:
Тому новий орган має покращити цей процес:
Нагадаємо, міністерства охорони здоров’я, внутрішніх справ та оборони раніше теж казали, що розробляють план співпраці для прискорення процедури ідентифікації тіл загиблих під час війни. Зокрема, йшлося й про судово-медичну експертизу.