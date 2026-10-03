В Україні хочуть пришвидшити процес ідентифікації тіл захисників: які зараз є проблеми та що пропонують. Ілюстративне фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Родини зниклих безвісти можуть роками очікувати на підтвердження ідентифікації тіл. Тому при РНБО створять новий робочий орган з питань ідентифікації тіл загиблих захисників, який має прискорити ці процеси. Розповідаємо, що може змінитися.

Про створення нового органу повідомив секретар РНБО Ігор Клименко.

“Уряд має посилити систему судово-медичної експертизи: збільшити кількість фахівців та забезпечити належні умови їхньої роботи”, — пише Ігор Клименко.

Він наголосив, що в різних регіонах потрібно створити спеціалізовані бюро судово-медичної експертизи, де фахівці займатимуться виключно ідентифікацією тіл військових.

“Відповідний робочий орган об’єднає всі відповідальні державні структури. Маємо бачити весь процес цілісно: де виникають затримки, яких рішень бракує і хто відповідає за їх виконання”, — додав секретар РНБО.

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук додала, що фахівцям судово-медичної експертизи також планують підвищити зарплати.

“Окремо обговорили співпрацю з міжнародними організаціями та донорами для посилення спроможностей регіональних команд судово-медичних експертів”, — зазначила Ірина Верещук.

Чому виникла потреба в окремому органі з ідентифікації тіл військових

Заяви посадовців пролунали після наради, яка пройшла 2 жовтня в Офісі Президента України. Наразі в Україні вже є перелік структур та фахівців, відповідальних за роботу з тілами загиблих захисників, які потребують ідентифікації. Це поліція та слідчі, судово-медичні експерти, Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Міністерство охорони здоров’я України, Міноборони та інші структури. Їхня робота має такий вигляд:

спершу відбувається репатріація тіл — передача українській стороні;

поліцейські збирають матеріали ДНК;

судово-медичні експерти досліджують тіло;

дані ДНК потрапляють до централізованого обліку МВС;

коли дані збігаються — слідчі повідомляють родині.

Втім, під час засідання посадовці визнали, що цей ланцюжок працює повільно й недостатньо скоординований.

Крім цього, омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що в окремих випадках фіксують факти:

неналежного зберігання тіла;

порушення санітарних норм;

відсутності залучення експертів-криміналістів;

складності ДНК-експертиз.

Тому новий орган має покращити цей процес:

орган РНБО буде бачити та контролювати ідентифікацію тіл на всіх етапах;

з’являться окремі спеціалізовані бюро для ідентифікації тіл загиблих військових, аби судово-медичні експерти не мусили брати на себе додаткові завдання;

проблему навантаження на експертів хочуть розв’язати збільшенням їх кількості;

у разі затримки процесу раніше було складніше встановити відповідального за неї — тепер це має визначати орган РНБО;

має з’явитися окрема інфраструктура для ідентифікації загиблих військових.

Нагадаємо, міністерства охорони здоров’я, внутрішніх справ та оборони раніше теж казали, що розробляють план співпраці для прискорення процедури ідентифікації тіл загиблих під час війни. Зокрема, йшлося й про судово-медичну експертизу.