 В Україні планують прискорити процедуру ідентифікації тіл, — прем'єр | Вільне Радіо
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В Україні планують прискорити процедуру ідентифікації тіл, — прем’єр

Ганна Назарова
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Міністерства охорони здоров’я, внутрішніх справ та оборони розробляють план оперативнішої співпраці.  Зокрема, мова йде й про судово-медичну експертизу.

 

Про це написав премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, прискорити ідентифікацію тіл репатрійованих військових і цивільних можна, прибравши зайві затримки та посиливши взаємодію та обмін інформацією між відомствами.

“Детально розібрали весь процес на нараді з МОЗ, МВС та Міноборони — від судово-медичної експертизи до дій після її проведення.<…>

Доручив за тиждень підготувати чіткий план вдосконалень.

Паралельно продовжуємо посилювати спроможності судово-медичної експертизи. Сьогодні дослідження проводять 21 регіональне бюро СМЕ в підпорядкуванні МОЗ. У проєкті бюджету на 2027 рік передбачено понад 600 млн грн, зокрема на дооснащення бюро необхідним обладнанням”, — зазначив Сергій Корецький.

Нагадаємо, на підконтрольну територію повернули 252 тіла, російська сторона стверджує, що вони належать українцям.

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