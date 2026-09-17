На підконтрольну територію повернули 252 тіла: російська сторона стверджує, що вони належать українцям

Репатріація загиблих,17 вересня 2026 року. Фото: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими

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Україна та Росія у четвер, 17 вересня, провели першу за місяць репатріацію загиблих: на підконтрольну територію вдалося повернути ще 252 тіла. Російська сторона стверджує, що всі вони — громадяни України, зокрема полеглі захисники.

Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Надалі слідчі разом з експертними установами проведуть необхідні експертизи та ідентифікують отримані тіла, уточнили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

“Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України… Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста”, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, на середину вересня 2026-го у зоні обовʼязкової евакуації на Донеччині залишаються близько 400 дітей. Перелік територій для примусового виїзду розширили, а разом із ним кількість неповнолітніх, яких мають звідти вивезти.