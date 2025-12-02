Евакуація дітей. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Родини з Покровської громади, які проживають у Дніпрі та набули статусу ВПО у 2025 році, можуть отримати продуктові ваучери від благодійників. Нині триває попередня реєстрація на таку допомогу. Розповідаємо, як за нею звернутися.

Повідомлення про початок попередньої реєстрації поширили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

Підтримку зможуть отримати домогосподарства, які складаються з 2-3 людей. Перевагу надаватимуть людям, які виїхали з Покровської громади після серпня 2025 року.

Пройти попередню реєстрацію на отримання ваучерів можна за посиланням. Під час заповнення заявки потрібно поділитися особистими даними, зокрема про місце проживання, а також надати фото або відскановані копії таких документів:

довідки ВПО, виданої у 2025 році, з актуальним місцем проживання у Дніпрі;

паспорт/ID та витяг про місце реєстрації або свідоцтво про народження (для дітей);

індивідуальний податковий номер.

“Увага: заповнення анкети не гарантує отримання допомоги. У разі відповідності критеріям, з вами зв’яжеться спеціаліст для надання подальшої інформації”, — попередили у Покровській міській ВА.

Нагадаємо, окупаційна влада так званої “ДНР” заявила, що почала видавати російські паспорти жителям Покровська. Йдеться про цивільних, яких нібито вивезли з оточеного боями міста військові країни-агресорки. Серед них начебто щонайменше одна дитина.