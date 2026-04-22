Деякі вихідці з Краматорська у Києві можуть отримати 2000 гривень: хто та як може податися на підтримку

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Благодійники з Global Empowerment Mission Ukraine відновили прийом заяв на грошову підтримку — 2 000 гривень для ВПО. Виплати нараховуватимуть раз на квартал. Отримати їх можуть певні категорії вихідців з Краматорська, які нині мешкають у Києві.
Про це повідомили у хабі “Наш Краматорськ”.
Подати заявку на допомогу від благодійників можуть деякі вихідці з Краматорська, які нині мешкають у Києві:
Програма передбачає підтримку у 2 тисячі гривень, які виплачуватимуть один раз на квартал — 3 місяці. Аби їх отримати, зазначені категорії мають відповідати низці вимог, серед яких, зокрема статут ВПО та укладений договір з ХАБом “Наш Краматорськ”. Охочі також мали отримувати гуманітарну допомогу (GEM & HGBF box) у 2025–2026 роках.
Виплати нараховуватимуть на картку ПУМБ, тож її наявність — ще одна умова. Ймовірно, благодійники співпрацюють з цим банкінгом у межах проєкту.
Прийматимуть заявки на фінансову допомогу за адресою: місто Київ, Дарницький район, станція метро Осокорки, вулиця Завальна, 1В, 2 поверх. Приходити можна:
У хабі зазначають, що з собою потрібно обовʼязково мати пакет документів:
