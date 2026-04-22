Деякі вихідці з Краматорська у Києві можуть отримати 2000 гривень: хто та як може податися на підтримку

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Благодійники з Global Empowerment Mission Ukraine відновили прийом заяв на грошову підтримку — 2 000 гривень для ВПО. Виплати нараховуватимуть раз на квартал. Отримати їх можуть певні категорії вихідців з Краматорська, які нині мешкають у Києві.

Про це повідомили у хабі “Наш Краматорськ”.

Подати заявку на допомогу від благодійників можуть деякі вихідці з Краматорська, які нині мешкають у Києві:

пенсіонери — від 60+ років;

люди з інвалідністю — I, II та III групи.

Програма передбачає підтримку у 2 тисячі гривень, які виплачуватимуть один раз на квартал — 3 місяці. Аби їх отримати, зазначені категорії мають відповідати низці вимог, серед яких, зокрема статут ВПО та укладений договір з ХАБом “Наш Краматорськ”. Охочі також мали отримувати гуманітарну допомогу (GEM & HGBF box) у 2025–2026 роках.

Виплати нараховуватимуть на картку ПУМБ, тож її наявність — ще одна умова. Ймовірно, благодійники співпрацюють з цим банкінгом у межах проєкту.

Прийматимуть заявки на фінансову допомогу за адресою: місто Київ, Дарницький район, станція метро Осокорки, вулиця Завальна, 1В, 2 поверх. Приходити можна:

23 та 24 квітня 2026 року — з 10:00 до 16:00 (на локації працюватимуть представники банку для допомоги в оформленні карток);

з 25 квітня 2026 року — з 10:00 до 13:00 (прийом без представників банку).

У хабі зазначають, що з собою потрібно обовʼязково мати пакет документів:

паспорт громадянина України;

індивідуальний податковий номер (ІПН);

довідка ВПО;

документ, який підтверджує належність до пільгової або вразливої категорії;

довідка або витяг із банку ПУМБ.

Нагадаємо, станом на другу половину квітня 2026 року у Краматорській ВА проводять “певні дії” щодо евакуації місцевих пам’ятників, але коментувати ситуацію ще не готові. У місті є складнощі, адже лише частина пам’ятників перебуває на балансі місцевої влади, а частина належить іншим власникам.