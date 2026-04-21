Чи планують евакуацію з Краматорська місцевих пам'ятників.

Станом на другу половину квітня 2026 року у Краматорській ВА проводять “певні дії” щодо евакуації місцевих пам’ятників, але коментувати ситуацію ще не готові. У місті є складнощі, адже лише частина пам’ятників перебуває на балансі місцевої влади, а частина належить іншим власникам.

Можливість евакуації пам’ятників журналістам Вільного Радіо прокоментував начальник пресслужби Краматорського виконкому Ігор Єськов.

“Є певні дії, але зараз зарано про це говорити. Наразі ми один пам’ятник вивезли з міста”, — наголошує Ігор Єськов.

Зазначимо, станом на квітень 2026 року єдиним пам’ятником, який евакуювали з Краматорська, залишається статуя Степана Чубенка — активіста, якого у 2014 році закатували російські загарбники. У жовтні 2025 року президент України Володимир Зеленський надав йому звання Героя.

Складність планування евакуації пам’ятників Краматорська полягає в тому, що частина монументів належить не місцевій владі, а окремим власникам.

“У нас є об’єкти, які на балансі міста, а є об’єкти, які на балансі власника. Зокрема, пам’ятники Василю Стусу, Марії Примаченко та композиція “Коло Життя” — на балансі власника, а не належать місту. Тому щодо їхньої евакуації нічого сказати не можу”, — говорить Єськов.

Щодо пам’ятників, які належать місту, — ще триває оцінка та планування можливості евакуації.

Нагадаємо, станом на другу половину квітня 2026 року російські війська стали активніше діяти на Слов’янському та Краматорському напрямках. Зокрема з боку Часового Яру частіше фіксують атаки дронів на оптоволокні.