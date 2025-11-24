Підтримайте Вільне Радіо
Ветерани та сім’ї загиблих захисників з Авдіївської громади можуть отримати новий вид фінансової допомоги — компенсацію першого внеску іпотеки, взятої за програмою “єОселя”. Сума виплати — до 200 тисяч гривень, кошти виділять із бюджету громади.
Про це повідомили у пресслужбі Авдіївської міської військової адміністрації.
Розмір компенсації Авдіївська міська військова адміністрація визначатиме індивідуально: надаватимуть 20% від суми початкового внеску, однак не більше, ніж 200 тисяч гривень.
Отримати таку компенсацію можуть люди, які відповідають всім нижчевказаним вимогам:
Людей, які хочуть отримати виплату, закликали звертатися за більш детальною інформацією за номерами:
Нагадаємо, після початку повномасштабної війни частина українців опинилася без доступу до своїх пенсійних виплат — через виїзд за кордон, зміну місця проживання чи окупацію територій. У 2025 році діють оновлені правила, які визначають, хто і як може отримати або відновити пенсію в цих умовах. Журналісти Вільного Радіо пояснили, як це зробити та які документи потрібні.