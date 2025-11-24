Житло за програмою “єОселя”. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Ветерани та сім’ї загиблих захисників з Авдіївської громади можуть отримати новий вид фінансової допомоги — компенсацію першого внеску іпотеки, взятої за програмою “єОселя”. Сума виплати — до 200 тисяч гривень, кошти виділять із бюджету громади.

Про це повідомили у пресслужбі Авдіївської міської військової адміністрації.

Розмір компенсації Авдіївська міська військова адміністрація визначатиме індивідуально: надаватимуть 20% від суми початкового внеску, однак не більше, ніж 200 тисяч гривень.

Отримати таку компенсацію можуть люди, які відповідають всім нижчевказаним вимогам:

належать до визначених категорій ветеранів війни та членів сімей загиблих відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

мають зареєстроване місце проживання на території Авдіївської громади;

взяли житло, розташоване на підконтрольній території України, в іпотеку після 24 лютого 2022 року та досі не виплатили кредит.

Людей, які хочуть отримати виплату, закликали звертатися за більш детальною інформацією за номерами:

+38 (050) 95-92-214

+38 (095) 60-04-026

