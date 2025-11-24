Гуманітарна допомога від ООН. Ілюстративне фото: Всесвітня Продовольча Програма ООН

Від 26 листопада у прифронтовій Дружківці знову видаватимуть гуманітарну допомогу людям з інвалідністю І-ІІ груп, яка спричинена порушеннями зору, а також ліквідаторам аварії на ЧАЕС І та ІІ категорій.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Видача наборів триватиме у приміщенні Дружківської міської центральної бібліотеки імені Лесі Українки. Отримувачів просять підходити до центрального входу до будівлі з 12:00 по 14:00.

З собою треба взяти документи: паспорт і посвідчення отримувача соціальної допомоги (за наявності).

На запитання відповідають за номерами:

+38 (066) 10-59-369

Гуманітарну допомогу, про яку йдеться, громада отримала у межах Всесвітньої Продовольчої Програми ООН. Розподіляють гуманітарні набори спільними зусиллями із благодійним фондом “Янголи спасіння”.

Нагадаємо, з понеділка 24 листопада до четверга 27 листопада електрику в Дружківці подаватимуть лише в нічний час. Світло буде з 19:00 до 8:00.