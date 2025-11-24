Підтримайте Вільне Радіо
Від 26 листопада у прифронтовій Дружківці знову видаватимуть гуманітарну допомогу людям з інвалідністю І-ІІ груп, яка спричинена порушеннями зору, а також ліквідаторам аварії на ЧАЕС І та ІІ категорій.
Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.
Видача наборів триватиме у приміщенні Дружківської міської центральної бібліотеки імені Лесі Українки. Отримувачів просять підходити до центрального входу до будівлі з 12:00 по 14:00.
З собою треба взяти документи: паспорт і посвідчення отримувача соціальної допомоги (за наявності).
На запитання відповідають за номерами:
Гуманітарну допомогу, про яку йдеться, громада отримала у межах Всесвітньої Продовольчої Програми ООН. Розподіляють гуманітарні набори спільними зусиллями із благодійним фондом “Янголи спасіння”.
