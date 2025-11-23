Українська енергосистема. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зі понеділка 24 листопада до четверга 27 листопада електрику в Дружківці подаватимуть лише в нічний час. Світло буде з 19:00 до 8:00.

Про це повідомили у Дружківській міській військовій адміністрації з посиланням на РЕМ.

Через ремонтні роботи електричних мереж у місті Дружківка протягом чотирьох днів світло буде лише в нічний період. Електроенергію подаватимуть в помешкання о 19:00 і воно буде до 8:00 ранку.

Відключення розпочнуть з понеділка 24 листопада. Такий графік триватиме попередньо до четверга 27 листопада.

Нагадаємо, в окупованих районах Донеччини ввели надзвичайний стан через пошкодження ТЕС. Тепер світло буде за графіками. В листопаді обстрілами пошкодили Старобешевську та Зуєвську ТЕС. Вони забезпечують електроенергію зокрема для окупованих районів Донецької області.