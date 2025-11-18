В окупованих районах Донеччини ввели надзвичайний стан через пошкодження ТЕС: світло буде за графіками

В окупованих районах Донеччини ввели надзвичайний стан через пошкодження ТЕС

В листопаді обстрілами пошкодили Старобешевську та Зуєвську ТЕС. Вони забезпечують електроенергію зокрема для окупованих районів Донецької області.

Про введення “надзвичайного стану по світлу” повідомив очільник окупаційної адміністрації в Донецькій області Денис Пушилін. Його цитують російські медіа.

“Внаслідок безпрецедентної атаки на енергосистему Республіки пошкоджено Зуївську та Старобешівську ТЕС. Знеструмлено багато населених пунктів, через що зупинилися котельні, фільтрувальні станції. <…> Намічено план екстрених заходів щодо відновлення подачі електроенергії, тепла та води населенню Донецької Народної Республіки.

Для цього провів оперативне засідання штабу з ліквідації наслідків атаки противника на енергетичну інфраструктуру Донецької Народної Республіки за участю заступника голови МНС РФ Олексія Кострубицького, членів Уряду та керівників профільних відомств”, — написав Пушилін.

Він уточнив, що станом на вечір 18 листопада електроенергія не надходить до 65% споживачів:

“Працюватимуть лише ті школи та дошкільні заклади, в які подається тепло. Інформація про режим роботи надається кожною дитячою установою. На жаль, можливі віялові відключення електроенергії”.

Нагадаємо, вранці 18 листопада стало відомо про відключення електроенергії в деяких окупованих містах. Згодом ЗСУ підтвердили влучання по цих обʼєктах.