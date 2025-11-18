Зуївська ТЕС в окупації. Ілюстративне фото з російських джерел

Вдруге за тиждень окупаційна адміністрація тимчасово непідконтрольної частини Донецької області заявила про знеструмлення частини населених пунктів через обстріли. Нову атаку, яка нібито відбулася у ніч на 18 листопада, “влада” псевдореспубліки назвала “безпрецедентною”.

Про знеструмлення повідомили “голова ДНР” Денис Пушилін та російське пропагандистське медіа “Донецька агенція новин”.

Згідно з заявою “голови ДНР” Дениса Пушиліна, через обстріли постраждали Зуївська та Старобешівська теплоелектростанції, які розташовані у місті Зугрес та смт Старобешеве. Обидва населені пункти потрапили під російську окупацію у 2014 році.

У “республіці” попередили, що внаслідок ймовірних атак знеструмлені “багато населених пунктів”, через що зупинилися котельні та фільтрувальні станції. Російські медіа уточнюють, що світла немає, зокрема, у Донецьку, Макіївці, Зугресі, Іловайську, Харцизьку та інших містах і районах.

“Профільні відомства працюють в екстреному режимі, буду інформувати”, — пише “голова ДНР” Пушилін.

Генеральний штаб ЗСУ станом на 7:40 не повідомляв про атаки на тимчасово окуповану частину Донецької області у ніч на 18 листопада.

Нагадаємо, про перебої зі світлом через нібито українські обстріли у так званій “ДНР” повідомляли й днем раніше, у ніч на 17 листопада. Тоді знеструмлення, як і проблеми зі стабільністю інтернету, фіксували у Донецьку та Макіївці.