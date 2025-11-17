Українська енергосистема. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Увечері 16 листопада частина тимчасово окупованих Росією населених пунктів Донецької області залишилася без світла. Окупаційна адміністрація так званої “ДНР” звинувачує українських військових в обстрілах, а частина місцевих жителів розповіла журналістам, що через знеструмлення почалися проблеми з інтернетом. Розповідаємо, що відомо про інцидент.

Про ситуацію зі світлом в окупації виданню “Суспільне. Донбас” розповіли на правах анонімності місцеві жителі. Позицію окупаційної адміністрації щодо знеструмлення висловив “голова ДНР” Денис Пушилін на своєму особистому телеграм-каналі.

Згідно з даними від окупаційної адміністрації, світло зникло у “близько 500 тис.” абонентів на захопленій частині Донеччини. Станом на ранок у Горлівці повністю відновили світло, а у Донецьку та Макіївці — частково, пише “голова” так званої “ДНР” Денис Пушилін.

У знеструмленні він звинуватив українські сили, які нібито атакували енергетичну інфраструктуру на тимчасово окупованій території за допомогою безпілотників. Ремонтні роботи там тривають, додав ставленик Кремля.

Жителі Донецька й Макіївки на умовах анонімності поділилися з журналістами інформацією про ситуацію в цих містах. За їхніми словами, світло зникло після 22:00 16 листопада.

“Було тихо, а потім як електрична дуга пронеслася. Яскравий спалах — і стало темно. Світло кілька разів блимнуло. Дивлюся з балкона – лише на кількох вулицях світло є, місто в темряві”, — розказав журналістам житель одного з районів Донецька. Він зазначив, що у місті також почалися проблеми з інтернетом.

Генеральний штаб ЗСУ про удари по окупованій частині Донеччини після 22:00 16 листопада ще не повідомляв.

Нагадаємо, російська армія посилила спроби завадити українській логістиці на Покровському напрямку. Розвідувальні дрони окупантів відстежують маршрути руху українських військових, після противник залишає вздовж доріг дрони. Вони очікують появу транспорту на маршруті для ураження.