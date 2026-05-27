У Світлодарській громаді надають по 10 тис. грн літнім переселенцям у скруті, які цьогоріч мають ювілей: 80, 85, 90, 95, 100 або більше років. Розповідаємо, куди звертатися за допомогою.

Про можливість отримати виплату повідомили у пресслужбі Світлодарської міської військової адміністрації.

Претендувати на отримання допомоги можуть люди, задекларовані або зареєстровані на території Світлодарської громади, або ті, кого взяли на облік як ВПО, якщо після 24 лютого 2022 року вони виїхали до безпечніших регіонів країни.

Розмір виплати становить 10 тис. грн, вона є одноразовою Для оформлення допомоги потрібно не пізніше 15 грудня цього року подати до управління соціального захисту населення Світлодарської міської ВА заяву (приклад є внизу) та наступні документи:

копію паспорта — книжечки (стор. 1, 2 та з відміткою про реєстрацію) або ID-картки (обидва боки);

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;

витяг з реєстру територіальної громади;

копію довідки ВПО;

банківські реквізити у форматі IBAN.

Далі документи потрібно надіслати на електронну пошту для перевірки:

Додаткові консультації у Світлодарській міській ВА надають за телефоном:

095-878-28-01

Нагадаємо, також у Світлодарській громаді надають матеріальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Вона передбачає одноразові виплати до 10 тисяч гривень, отримати кошти можуть, зокрема, й сироти родом із громади віком до 23 років, якщо вони продовжують здобувати освіту. Розповідаємо, хто саме може податися на допомогу, як часто її можна отримати та куди надсилати документи.