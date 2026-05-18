Діти-сироти та діти без батьківського піклування зі Світлодарської громади можуть отримати матеріальну допомогу (ІНСТРУКЦІЯ)

У Світлодарській громаді надають матеріальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Вона передбачає одноразові виплати до 10 тисяч гривень, отримати кошти можуть, зокрема, й сироти родом із громади віком до 23 років, якщо вони продовжують здобувати освіту. Розповідаємо, хто саме може податися на допомогу, як часто її можна отримати та куди надсилати документи.
Положення про отримання допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, опублікували на офіційному сайті Світлодарської міської військової адміністрації.
Отримувачів допомоги ділять на дві групи:
Виплата є одноразровою, звернутися можна не частіше, ніж раз на календарний рік.
Для отримання допомоги потрібно заповнити заяву (приклад прикліпили нижче в новині) та зібрати такі документи:
Копії додатково треба засвідчити: написати на них “Згідно з оригіналом” та ім’я людини, яка засвідчує, а також дату з підписом.
Далі документи потрібно надіслати на електронну пошту для перевірки: [email protected].
Додаткові консультації у Світлодарській міській ВА надають за телефоном:
Нагадаємо, Бахмутська міська військова адміністрація розпочала підготовку бюджетного прогнозу на 2027–2029 роки — стратегічного фінансового документа, який визначатиме орієнтири розвитку громади на середньострокову перспективу. Йдеться про планування в умовах, коли місто перебуває під російською окупацією, однак українська влада продовжує управлінську роботу та формує основу для майбутнього відновлення.