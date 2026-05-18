Діти-сироти та діти без батьківського піклування зі Світлодарської громади можуть отримати матеріальну допомогу (ІНСТРУКЦІЯ)

У Світлодарській громаді надають матеріальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Вона передбачає одноразові виплати до 10 тисяч гривень, отримати кошти можуть, зокрема, й сироти родом із громади віком до 23 років, якщо вони продовжують здобувати освіту. Розповідаємо, хто саме може податися на допомогу, як часто її можна отримати та куди надсилати документи.

Положення про отримання допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, опублікували на офіційному сайті Світлодарської міської військової адміністрації.

Хто може отримати кошти й від чого залежить розмір виплати

Отримувачів допомоги ділять на дві групи:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування під опікою/піклуванням, які були зареєстровані на території Світлодарської громади та вже переїхали до інших регіонів України, а також перебувають перебувають на обліку служби у справах дітей Світлодарської міської ВА — представники цієї категорії можуть отримати по 5 тис. грн ;

діти-сироти віком та діти без батьківського піклування від 18 по 23 років, які після 24 лютого 2022-го перемістились зі Світлодарської громади та продовжують навчання у закладах професійної, фахової передвищої або вищої освіти — цим людям виплачують по 10 тис. грн.

Виплата є одноразровою, звернутися можна не частіше, ніж раз на календарний рік.

Які документи потрібно зібрати та куди їх надсилати

Для отримання допомоги потрібно заповнити заяву (приклад прикліпили нижче в новині) та зібрати такі документи:

паспорт заявника (книжечка: стор. 1, 2 + реєстрація; або ID-картка + витяг з ЄДДР);

ІПН заявника (або сторінка паспорта з відміткою про відмову з релігійних переконань);

довідка ВПО заявника;

витяг з реєстру територіальної громади заявника;

свідоцтво про народження дитини;

паспорт дитини (для дітей від 14 років);

довідка ВПО дитини;

витяг з реєстру територіальної громади дитини (за наявності);

документ про статус сироти / позбавленої батьківського піклування;

документ про встановлення опіки/піклування;

реквізити банківського рахунку (IBAN) заявника або дитини.

Копії додатково треба засвідчити: написати на них “Згідно з оригіналом” та ім’я людини, яка засвідчує, а також дату з підписом.

Далі документи потрібно надіслати на електронну пошту для перевірки: [email protected].

Додаткові консультації у Світлодарській міській ВА надають за телефоном:

095-878-28-01

Нагадаємо, Бахмутська міська військова адміністрація розпочала підготовку бюджетного прогнозу на 2027–2029 роки — стратегічного фінансового документа, який визначатиме орієнтири розвитку громади на середньострокову перспективу. Йдеться про планування в умовах, коли місто перебуває під російською окупацією, однак українська влада продовжує управлінську роботу та формує основу для майбутнього відновлення.