Бахмутська міська військова адміністрація розпочала підготовку бюджетного прогнозу на 2027–2029 роки — стратегічного фінансового документа, який визначатиме орієнтири розвитку громади на середньострокову перспективу. Йдеться про планування в умовах, коли місто перебуває під російською окупацією, однак українська влада продовжує управлінську роботу та формує основу для майбутнього відновлення.

Відповідне розпорядження журналісти Вільного Радіо знайшли на сайті Бахмутської військової адміністрації.

Це дозволяє закладати основу для майбутнього відновлення та визначати, якими ресурсами громада може розпоряджатися в наступні роки.

Що таке бюджетний прогноз і навіщо він потрібен

Бюджетний прогноз — це стратегічний фінансовий документ, який виходить за межі річного планування. У мирний час він визначав середньостроковий розвиток громади, а в умовах війни став інструментом координації роботи всіх структурних підрозділів, які працюють в евакуації.

Основна мета — визначити, звідки надходитимуть кошти та на які сфери їх можна буде розподілити впродовж трьох років.

Такі прогнози також необхідні для подальшого залучення державних та міжнародних інвестицій і програм відновлення.

Затверджувати цей документ громади повинні навіть під час дії воєнного стану — такі вимоги висуває законодавство.

Як формуватимуть прогноз у громаді

Підготовка бюджетного прогнозу триватиме впродовж літа 2026 року та передбачає кілька етапів.

До середини травня місцева влада має зареєструватися в інформаційно-аналітичній системі LOGICA. Далі, протягом травня-червня, фінансові підрозділи аналізуватимуть виконання бюджету за попередні періоди та поточні тенденції.

До 10 червня управління економічного розвитку повинно підготувати прогноз соціально-економічного розвитку громади. Водночас оновлюються дані про чисельність населення на основі місцевого реєстру.

До середини липня посадовці мають сформувати граничні обсяги видатків на 2027–2029 роки — тобто визначити фінансові рамки, в яких працюватиме громада.

Завершальний етап літньої фази — подання пропозицій до 1 серпня. Посадовці мають проаналізувати ефективність чинних програм і запропонувати нові або скориговані напрями фінансування.

Фінальний варіант прогнозу керівництво Бахмутської міської військової адміністрації має отримати до 15 серпня. Після опрацювання документ планують затвердити до 1 вересня 2026 року.

