Фото: Будівля Територіального центру надання соціальних послуг Бахмутської міської ради до повномасштабного вторгнення

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Два міські заклади, які надають соціальні послуги жителям Бахмута, обʼєднають в один. Територіальний центр надання соціальних послуг приєднають до Бахмутського міського центру соціальних служб.

Про це йдеться у розпорядженні Бахмутської міської військової адміністрації від 4 травня 2026 року.

Скриншот із розпорядження начальника Бахмутської МВА № 126рр від 4 травня 2026 року

Для проведення обʼєднання створили спеціальну комісію. Вона займатиметься всіма організаційними питаннями: проведе перевірку майна, закриє рахунки після всіх розрахунків та передасть документи закладу на зберігання. Координувати процес доручили заступнику міського голови Сергію Родіну.

Зазначимо, вже понад місяць Територіальний центр соцдопомоги Бахмутської громади працює без очільника — директорка установи Олена Черман померла 27 березня 2026 року.

Нагадаємо, що у Бахмутській громаді оновили план реформування освітньої мережі: з нього прибрали більшість пунктів про інфраструктурні зміни, а акцент змістили на зміну типів закладів освіти та підготовку до нового набору старшокласників.