Ілюстративне фото: depositphotos

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Бахмутській громаді затвердили новий план перебудови освітньої мережі, який визначає, як навчатимуться діти в найближчі роки. Розповідаємо, чим він відрізняється від планів дворічної давнини.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації.

Для довідки: Нова українська школа (НУШ) — це реформа освіти, яка змінює те, як навчаються діти у школах. Її головна ідея в тому, щоб учні не просто запам’ятовували матеріал, а вчилися розуміти його і застосовувати в житті. У НУШ більше уваги приділяють практичним завданням, роботі в групах, розвитку критичного мислення та самостійності учнів. Учителі при цьому менше “читають лекції”, а більше допомагають дітям навчатися через практику. Згідно з реформою НУШ, заклади освіти розділять за рівнями. Замість шкіл І–III ступенів в Україні з’являться: гімназії — навчання з 1 по 9 клас (базова освіта);

ліцеї — профільна освіта для учнів 10–12 класів.

Що зміниться для освіти Бахмутської громади

У 2024 році в Бахмутській громаді розробили план реформування освітньої системи. Але 23 квітня 2026 року місцева влада оприлюднила нове розпорядження, яке відрізняється від першочергової “дорожньої карти”.

Раніше план трансформації освіти в громаді передбачав реалізацію масштабних інфраструктурних проєктів за умови стабільної безпекової ситуації.

Йшлося про такі зміни:

створення STEM-лабораторій та сучасних класів для вивчення природничих наук і дисципліни “Захист України”;

забезпечення учнів і педагогів безкоштовним інтернетом у закладах освіти;

організація пансіонів та підвезення для учнів, які навчаються далеко від ліцею;

облаштування укриттів і охорона шкіл;

проведення конкурсу на посади директора і педагогів ліцею до 31 липня 2027 року;

нові підручники для старшокласників із 2026 року — у паперовому або електронному форматі.

У новій редакції плану з цього переліку залишили тільки два останні пункти. При цьому зазначили, що конкурс на керівні та педагогічні посади у ліцеї можна буде провести лише за умови припинення воєнного стану. Втім, кінцевий термін залишили тим самим — до 31 липня 2027-го.

Які школи змінять статус

Акцент в оновленому розпорядженні змістили на зміну типів закладів освіти. Перелік шкіл, за якими закріпили статус гімназій, скоротили: зараз це школи №5, 10, 12 та 24, а також НВК №11, тоді як раніше до цього списку входили також школи №2 та 7.

Опорним закладом для старшокласників, як і раніше, визначили Бахмутський ліцей імені Дмитра Чернявського. Зараз це школа №18, її перепрофілювання запланували на червень 2026 року.

У “дорожній карті” також ідеться про те, що з травня 2026 року школи, визначені як гімназії, поступово припинять набір до 10 класів.

Коли чекати деталей

У квітні-травні 2026 року в громаді планують провести загальноміські батьківські збори. Там детальніше пояснять порядок набору до 10 класів у новій системі.

Нагадаємо, до вересня 2027 року влада Світлодарська планує перепрофілювати єдину місцеву школу в гімназію. Учні зможуть навчатися там до 9 класу, після чого для здобуття повної середньої освіти їм потрібно буде переходити до ліцею.