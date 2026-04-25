У Бахмутській громаді затвердили новий план перебудови освітньої мережі, який визначає, як навчатимуться діти в найближчі роки. Розповідаємо, чим він відрізняється від планів дворічної давнини.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації.
Нова українська школа (НУШ) — це реформа освіти, яка змінює те, як навчаються діти у школах. Її головна ідея в тому, щоб учні не просто запам’ятовували матеріал, а вчилися розуміти його і застосовувати в житті.
У НУШ більше уваги приділяють практичним завданням, роботі в групах, розвитку критичного мислення та самостійності учнів. Учителі при цьому менше “читають лекції”, а більше допомагають дітям навчатися через практику.
Згідно з реформою НУШ, заклади освіти розділять за рівнями. Замість шкіл І–III ступенів в Україні з’являться:
У 2024 році в Бахмутській громаді розробили план реформування освітньої системи. Але 23 квітня 2026 року місцева влада оприлюднила нове розпорядження, яке відрізняється від першочергової “дорожньої карти”.
Раніше план трансформації освіти в громаді передбачав реалізацію масштабних інфраструктурних проєктів за умови стабільної безпекової ситуації.
Йшлося про такі зміни:
У новій редакції плану з цього переліку залишили тільки два останні пункти. При цьому зазначили, що конкурс на керівні та педагогічні посади у ліцеї можна буде провести лише за умови припинення воєнного стану. Втім, кінцевий термін залишили тим самим — до 31 липня 2027-го.
Акцент в оновленому розпорядженні змістили на зміну типів закладів освіти. Перелік шкіл, за якими закріпили статус гімназій, скоротили: зараз це школи №5, 10, 12 та 24, а також НВК №11, тоді як раніше до цього списку входили також школи №2 та 7.
Опорним закладом для старшокласників, як і раніше, визначили Бахмутський ліцей імені Дмитра Чернявського. Зараз це школа №18, її перепрофілювання запланували на червень 2026 року.
У “дорожній карті” також ідеться про те, що з травня 2026 року школи, визначені як гімназії, поступово припинять набір до 10 класів.
У квітні-травні 2026 року в громаді планують провести загальноміські батьківські збори. Там детальніше пояснять порядок набору до 10 класів у новій системі.
Нагадаємо, до вересня 2027 року влада Світлодарська планує перепрофілювати єдину місцеву школу в гімназію. Учні зможуть навчатися там до 9 класу, після чого для здобуття повної середньої освіти їм потрібно буде переходити до ліцею.