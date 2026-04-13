До вересня 2027 року влада Світлодарська хоче перепрофілювати єдину місцеву школу — вона стане гімназією. Там можна буде навчатися до 9 класу, однак далі доведеться шукати ліцей.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Світлодарської МВА.

За документом, до 1 вересня 2027 року влада має перепрофілювати Світлодарську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів. Вона стане гімназією з початковою школою — там можна буде навчатися з 1 по 9 класи.

Посадовцям вже доручили привести установчі документи закладу освіти у відповідність до законодавства. Крім того, вони мають розглянути питання меморандуму про співпрацю з іншими громадами, аби забезпечити дітей навчанням в академічних ліцеях — для 10-12 класів, які планують здобувати профільну середню освіту.

Нагадаємо, два ліцеї з Краматорська та Покровська увійшли до переліку зі 150 шкіл, які братимуть участь у пілоті реформи середньої освіти. Вона має запрацювати вже з вересня 2026 року.