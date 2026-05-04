“Дехто не наважується, інші — виїздять”: з прифронтової Дружківки евакуювали ще трьох літніх жінок

Евакуація з Дружківки, травень 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Днями екіпажу поліції “Білий Янгол” вдалося заїхати до прифронтової Дружківки, аби евакуювати місцевих жителів. Покинути небезпеку погодилися ще три літні жінки. До міста евакуаційна група заїздила з включеним РЕБом — на них постійно полюють російські дрони.

Про це розповіли у ГУНП Донецької області.

Поліціянти з групи “Білий Янгол” показали відео із чергової евакуації цивільних жителів Дружківки — нині російські війська рівняють її із землею. На в’їзді до міста правоохоронці одразу вмикають засіб радіоелектронної боротьби, оскільки засікли дрон окупантів. За словами екіпажу, загарбники постійно полюють на їхню автівку безпілотниками.

Перша зупинка у населеному пункті — евакуація літньої жінки, яку правоохоронець називає Никифорівною. Він питає у містянки про справи, а та зі сльозами на очах розповідає, що їй потрібно у Лозову. Жінка приготувала документи, сумки та валізу, з якими вирушила у дорогу.

Далі “Білий Янголи” вирушив до іншої жительки Дружківки — її сусіди виїхали, тож вона мешкала у приватному секторі одна.

“Живу тут сама, сусіди давно виїхали. Стіни в будинку потріскані, знизу вже вода підмиває ґрунт, починає все сипатись”, – розповідає містянка.

Вона поки не погодилася виїхати, бо, з її слів, має ще справи. Поліціянти пообіцяли повернутися по неї, як тільки вона подзвонить. Поки деякі люди не наважуються виїхати, інші вже чекають на порятунок, кажуть правоохоронці.

“Вже боялась, що ви не приїдете”, – каже ще одна жінка, яка попросила про евакуацію з приватного сектора.

Також “Білі Янголи” допомогли виїхати жительці міста, яка мешкала у багатоповерхівці. З собою вона взяла лише один пакет з речима.

Усіх людей, уточнили у поліції, вдалось доставити в безпечне місце. Наразі волонтери допомагають їм виїхати до більш безпечних регіонів України.

