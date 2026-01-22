Росіяни показали мешканку Покровська, яка повернулася з дитиною у зруйноване місто: що про неї відомо

Мешканка Покровська, яку "евакуювали" росіяни на ТОТ. Фото: з відео окупантів

Жителька Покровська повернулася до зруйнованого міста після того, як її звідти вивезли ЗСУ. Пів року вона разом з дитиною переховувалася від примусової евакуації — чекала поки та офіційно закінчиться. Зрештою жінка виїхала на ТОТ — вже з російськими військовими.

Відео з мешканкою Покровська публікують пропагандистські ресурси.

Журналістам Вільного Радіо вдалося ідентифікувати жінку — її звати Ольга Гуляєва. До відкритого вторгнення, як свідчить її сторінка у Facebook, вона працювала на Донецькій залізниці.

У тій же соціальній мережі вона публікувала привітання до Дня залізничників, фотографії “першого урожаю”, “улюбленого квітника”. Серед інших постів є і світлини маленького хлопчика, ймовірно, сина.

Нині на камеру окупантам Ольга бідкається, що її разом з дитиною змусили покинути Покровськ — у період, коли в місті тривала примусова евакуація родин з неповнолітніми. Так, одного разу до них у двір нібито зайшли українські військові та вимагали зібратися за пів години.

“Обіцяли гроші, роботу, житло. А в підсумку вивезли за двадцять кілометрів від міста, віддали мені з машини дитину і сказали — йдіть куди хочете”, — каже жителька Покровська.

Вона стверджує, що військові заборонили повертатися їй до Покровська, тож вона дісталася до інших областей України. Там, за її словами, деякий час “довелося блукати”, однак зрештою вирішила потайки повернутися в оточене боями місто.

“Ми тиждень блукали… Повернулися, тільки додому. Сиділи, ховали дитину, а потім дізналися в інтернеті, що офіційна евакуація малечі в місті закінчилася. До цього бігали всією вулицею та ховали дитину”, — розповідає Гуляєва пропагандистам.

Вона уточнила, що все ж чекала евакуації з міста — слухала по радіо, коли її оголосять росіяни. Зрештою Ольга з дитиною дісталася до російських військових, які вивезли її до тимчасово окупованого Селидового.

Нині, за даними російських медіа, жінка з сином мешкає у так званому “тимчасовому пункті розміщення” в загарбаному Дебальцевому.

Нагадаємо, окупанти заявляли, що почали видавати російські паспорти жителям Покровська. Йдеться про цивільних, яких нібито вивезли з оточеного боями міста військові країни-агресорки. Серед них начебто щонайменше одна дитина.