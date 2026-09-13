Денис Прокопенко очолив угруповання військ “Азов”

Денис "Редіс" Прокопенко. Фото: з його сторінки у Facebook

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Бригадний генерал Денис “Редіс” Прокопенко очолив угруповання військ “Азов”. Воно має підсилити українські позиції у Донецькій області.

Про це повідомили в 1-му корпусі НГУ “Азов”.

Призначення Дениса Прокопенка анонсували наприкінці серпня 2026-го. Тоді президент України Володимир Зеленський зазначав, що українські позиції на фронтах Донецької області мають посилити завдяки двом оновленим угрупованням. Одне з них — як стало відомо сьогодні має назву “Азов” — очолив бригадний генерал “Редіс”.

Рішення ухвалили після спілкування із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

Що відомо про Дениса Прокопенка

Денис Прокопенко розпочав службу в батальйоні “Азов” 11 липня 2014 року. Він брав участь у бойових операціях літньо-осінньої кампанії, зокрема в боях за Мар’їнку та Іловайськ, а також в обороні Маріуполя.

Під час Павлопіль-Широкинської наступальної операції “Редіс” командував 1-ю ротою. Уже на початку служби його особисті якості відзначили у командуванні.

У 2017 році, у віці 26 років, Денис Прокопенко став командиром полку “Азов”. На той момент він був наймолодшим командиром полку в історії Національної гвардії України та Збройних Сил України.

На посаді командира полку він приділяв значну увагу підготовці особового складу.

За його сприяння організовували сержантські та офіцерські курси, а сам Прокопенко очолював командно-штабні навчання. Окрему увагу приділяли медичній, вогневій та іншим видам підготовки.

У 2020 році “Редіс” вступив до Національного університету оборони України за спеціальністю “Бойове застосування та управління діями військових частин механізованих і танкових військ”.

Під час оборони Маріуполя 19 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський надав Денису Прокопенку звання Героя України за особисту мужність і героїзм.

Одним із ключових результатів його командування стало переформатування “Азову” з добровольчого підрозділу на професійне бойове з’єднання.

7 квітня 2025 року Дениса Прокопенка призначили командиром 1-го корпусу Національної гвардії України “Азов”.

Нагадаємо, у грудні 2024-го так званий “Верховний суд ДНР” виніс заочний “вирок” тоді ще командиру 12-ї бригади спеціального призначення НГУ “Азов” Денису Прокопенку. Загарбники звинувачували українського захисника в буцімто обстрілі цивільних будівель у селищі Старий Крим.