Олександр Сирський з лівого боку, Михайло Драпатий — з правого. Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

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21 липня Олександра Сирського звільнили з поста головнокомандувача Збройних сил України. Він обіймав цю посаду з лютого 2024 року, змінивши Валерія Залужного. Новим головкомом стане Михайло Драпатий.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, новим головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий.

“Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України. Факт – що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна.

Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд. Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ”, — написав Зеленський.

Сам Михайло Драпатий також прокоментував своє призначення, написавши:

“Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність. Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу”.

Що передувало звільненню головкома Сирського

Ввечері 15 липня Михайло Федоров офіційно підтвердив, що залишає пост очільника Міністерства оборони після відставки уряду Юлії Свириденко. Він обійняв цю посаду 14 січня 2026 року.

Згодом Михайло Федоров назвав своє звільнення ультиматумом Олександра Сирського. За словами очільника Міноборони, він був готовий вчитися працювати з головнокомандувачем, оскільки президент відмовився його заміняти. Зеленський, за словами Федорова, “ще не обрав сторону Сирського” та запропонував Федорову посаду радника. Той відмовився, а питання про подальшу роботу ще обговорюватимуть.

Також Федоров заявив про тиск на військових, які демонструють результати: замість масштабування їхнього досвіду командирів перевантажують бюрократією, обмежують можливості або застосовують дисциплінарні стягнення.

Після підтвердження Михайлом Федоровим чуток про свою заміну на посаді міністра оборони активіст і ветеран Дмитро Козятинський закликав киян вийти на мирний протест на площі Франка. Від ранку 16 липня протести розпочалися у Києві та низці інших населених пунктів України. Більше про це — читайте в нашому окремому матеріалі.

20 липня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що для нього було “несподіванкою” дізнатись про конфлікт з ексміністром оборони Михайлом Федоровим. Разом із тим він заперечив “ручне керування” й небажання воювати дронами, а ще розкритикував міністерство за запуск нових контрактів — їх, зі слів Сирського, підписали лише 2 тисячі людей “на мільйонну армію”.

Що відомо про Михайла Драпатого

Михайло Драпатий був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї ОМБр. Вже в середині квітня 2014-го бригада повному складі перебувала на Сході України та була готова до виконання бойових завдань.

Під командуванням Драпатого 2-й батальйон 72-ї ОМБр у травні 2014 увійшов у Маріуполь на бронетехніці для посилення підрозділів.

У серпні 2016-го Драпатого призначили командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади (зі штабом у Конотопі на Сумщині), яка на той час виконувала завдання в Авдіївці та Ясинуватському районі Донецької області. Від липня 2017 року він безпосередньо в зоні проведення АТО керував діями 58-ї ОМПБр в районі Бахмутської траси.

У серпні 2019 року 58-ма бригада отримала іншого командира. Сам Драпатий розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

До січня 2024 року Драпатий очолював оперативне угруповання “Херсон”. Він відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонщини. У лютому 2024-го його призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ.

У травні 2024-го його призначили командувачем ОТУВ “Харків”. Він замінив на цій посаді Юрія Галушкіна.

У жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський надав бригадному генералу Михайлу Драпатому звання генерал-майора, а у червні 2025-го він став командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.

Більше про Олександра Сирського

Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Кіржацького району Владимирської області у Росії. У 1970-х роках після переведення батька, кадрового військового, до України разом із сім’єю переїхав до Харкова, де закінчив школу із золотою медаллю.

У 2000-х Сирський командував 72 механізованою бригадою.

У 2014 році був начальником штабу АТО. Взимку 2015-го був одним з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве. За це нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Також Сирський керував боями у Вуглегірську, селі Рідкодуб та Логвиновому.

У 2016 році Олександр Сирський очолював Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ, а у 2017-му був командиром всієї Антитерористичної операції.

З 5 серпня 2019 року він — командувач Сухопутних військ ЗСУ. 23 серпня 2020-го отримав звання генерал-полковника.

З 24 лютого 2022 року Сирський був відповідальним за оборону Києва. Він розподілив столицю та прилеглі райони на сектори, зробив структуру командування та зв’язку. Навколо міста спорудили два кільця оборони. За цю операцію він отримав звання Герой України.

Сирський також брав участь у наступальній операції в Харківській області, коли з 6 вересня по 13 жовтня у два етапи українські військові звільнили понад 500 населених пунктів. Саме він підняв український прапор у звільненій Балаклії.