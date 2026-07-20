“Я не воюю з міністерством. Я воюю з Росією”, — Сирський відповів на закиди про саботаж та конфлікти в армії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що для нього було “несподіванкою” дізнатись про конфлікт з ексміністром оборони Михайлом Федоровим. Разом із тим він заперечив “ручне керування” й небажання воювати дронами, а ще розкритикував міністерство за запуск нових контрактів — їх, зі слів Сирського, підписали лише 2 тисячі людей “на мільйонну армію”. Більше про це — читайте далі.

Свою колонку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський написав для видання “Мілітарний”.

За словами Сирського, відносини з ексміністром оборони Михайлом Федоровим він сприймав як “робочі: зі складними питаннями, з різними позиціями”. Водночас те, що у них конфлікт — “було несподіванкою”.

“Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким. Але прошу і вас, і всіх, хто зараз із захопленням стежить за цією історією: давайте фокусуватися не на особистому, а на глобальному. На перемозі”, — заявив Сирський.

Головнокомандувач також відкинув закиди про те, що ніби він “не хоче воювати дронами”.

“Сили безпілотних систем як окремий рід військ створив я. Я особисто подавав президенту кандидатуру Мадяра, щоб поставити на чолі СБС майора Мадяра. […] Людина, яка “не хоче воювати дронами”, не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем і не ставить на нього командира всупереч усім традиціям військової ієрархії”, — пише Олександр Сирський.

Разом із тим військовий розкритикував роботу Міноборони над новими військовими контрактами та реформою мобілізації. За його словами, попри те, що нові контракти презентували понад місяць тому, нині їх підписали близько 2 тисяч військовослужбовців — це “на мільйонну армію”.

Водночас, за словами Сирського, він отримав “велику кількість демотивованих солдатів і офіцерів, які очікували одних умов, а отримали інші”.

“Те саме стосується реформи мобілізації — завдання, яке поставив Президент. Сухопутні війська і ТЦК у моїй вертикалі, і ми готові до змін: ходимо на всі засідання у Верховній Раді, передаємо всі порушення в ДБР, наполягаємо на залученні поліції. Але сама реформа — законодавча й адміністративна робота міністерства. Я чекаю на неї так само як чекає вся країна”, — пише він.

Сирський також звинуватив Міноборони в тому, що частину коштів із зарплат військових, мовляв, спрямували на закупівлю дронів. Внаслідок цього, за його словами, на друге півріччя виникло питання фінансування виплат.

“Скажу прямо: зарплата солдата — не резерв для перерозподілу, а зобов’язання держави перед людьми, які щодня ризикують життям. Разом з урядом ми зараз шукаємо рішення, щоб кожен військовослужбовець отримав своє вчасно і в повному обсязі. Іншого варіанту просто не існує. Але висновок на майбутнє зробити треба: рішення про мільярди не можна ухвалювати без розрахунку наслідків для мільйона людей”, — заявив Сирський.

Він також відкинув “звинувачення у відсутності стратегії”:

“Нагадаю просту річ: стратегія війни — не публічний документ і не пост у соцмережах. Вона доповідається Верховному Головнокомандувачу, а її результат видно на фронті, де мільйонна армія четвертий рік стримує переважаючого противника. Той, хто вимагає від Головкома “презентувати стратегію” публічно, вимагає презентувати її ворогу”.

Наостанок головнокомандувач ЗСУ написав, що “не воює з міністерством, а воює з Росією”. Він наголосив:

“Генеральний штаб ніколи не протидіяв міністерству: ми співпрацювали та будемо співпрацювати з будь-яким міністром, якого призначить держава”.

Що передувало

Ввечері 15 липня Михайло Федоров офіційно підтвердив, що залишає пост очільника Міністерства оборони після відставки уряду Юлії Свириденко. Він обійняв цю посаду 14 січня 2026 року.

Згодом Михайло Федоров назвав своє звільнення ультиматумом Олександра Сирського. За словами очільника Міноборони, він був готовий вчитися працювати з головнокомандувачем, оскільки президент відмовився його заміняти. Зеленський, за словами Федорова, “ще не обрав сторону Сирського” та запропонував Федорову посаду радника. Той відмовився, а питання про подальшу роботу ще обговорюватимуть.

Також Федоров заявив про тиск на військових, які демонструють результати: замість масштабування їхнього досвіду командирів перевантажують бюрократією, обмежують можливості або застосовують дисциплінарні стягнення.

Після підтвердження Михайлом Федоровим чуток про свою заміну на посаді міністра оборони активіст і ветеран Дмитро Козятинський закликав киян вийти на мирний протест на площі Франка. Від ранку 16 липня протести розпочалися у Києві та низці інших населених пунктів України. Більше про це — читайте в нашому окремому матеріалі.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада провела голосування за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Новим главою уряду став ексочільник “Укрнафти” — прем’єр-міністр Сергій Корецький. Водночас кандидатури на Міноборони та МЗС поки відклали: сьогодні у різних містах країни пройшли мітинги на підтримку ексочільника оборонного відомства Михайла Федорова. Тим часом шістьох міністрів перепризначили.