Федорова звільнили, Міноборони та МЗС — під питанням, інших призначили: хто увійшов до нового складу уряду України

Уряд. Ілюстративне фото: GettyImages

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

16 липня Верховна Рада провела голосування за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Новим главою уряду став ексочільник “Укрнафти” — прем’єр-міністр Сергій Корецький. Водночас кандидатури на Міноборони та МЗС поки відклали: сьогодні у різних містах країни пройшли мітинги на підтримку ексочільника оборонного відомства Михайла Федорова. Тим часом пʼятьох міністрів перепризначили. Детальніше — читайте далі.

Хто увійшов до нового складу уряду України

Очолюватиме новий уряд Сергій Корецький — 48-річний бізнесмен родом із Волині, який має понад 20 років досвіду в паливно-енергетичному секторі. Він очолив НАК “Нафтогаз” у травні 2025 року після того, як його попередника Олексія Чернишова призначили міністром національної єдності. До цього Корецький понад два роки був головою ПАТ “Укрнафти”, а раніше керував мережею АЗС WOG.

Президент Володимир Зеленський називав Корецького “найбільш підготовленим кандидатом” на посаду прем’єра, наголосивши, що Україна має готуватися до майбутньої зими. Сам новий премʼєр-міністр після призначення написав:

“Наше головне завдання — повне забезпечення Сил оборони України та масштабування українського оборонно-промислового комплексу. Ми зробимо все, щоб для кожної далекобійної операції, кожного високоточного удару, для захисту позицій на фронті українські воїни мали достатньо сил і засобів: дронів усіх типів, наземних роботизованих комплексів, сучасного обладнання та озброєння”.

Окрім Корецького, “новими обличчями” в уряді України стали:

Міністр внутрішніх справ — чинний голова Нацполіції Іван Вигівський ;

; Віцепрем’єр з питань євроінтеграції — Всеволод Ченцов (донині — посол України при ЄС);

(донині — посол України при ЄС); Міністр у справах ветеранів — Віталій Кім (донині — голова Миколаївської ОДА);

(донині — голова Миколаївської ОДА); Міністр освіти і науки — Андрій Бутенко (донині — голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти);

(донині — голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти); Міністр юстиції — народний ексдепутат від “Слуги Народу” Денис Маслов , голова Комітету з питань правової політики;

, голова Комітету з питань правової політики; Міністерка цифрової трансформації — Оксана Ферчук (донині — заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації).

Також ще пʼятьох міністрів перепризначили на свої посади, зокрема:

перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль ;

; міністерка культури Тетяна Бережна ;

; міністр молоді та спорту Матвій Бідний ;

; міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко ;

; міністр фінансів Сергій Марченко.

Водночас Верховна Рада не змогла проголосувати за міністра оборони та міністра закордонних справ — подання кандидатури на них має представити президент України. Разом із тим Зеленський підтвердив намір подати на посаду міністра оборони ексглаву МВС Ігоря Клименка, але відповідні документи ще не направив.

Згодом народний депутат Ярослав Железняк підтвердив, що з моменту початку роботи нового Кабінету Міністрів Михайло Федоров повністю звільняється з посади та надалі не виконуватиме обов’язків міністра оборони.

Перед початком голосування народні депутати закликали до додаткових консультацій, щоб встигнути призначити нового міністра оборони перед тим, як парламент піде на 4-тижневу літню перерву.

З одного міністерства зробили два

Колишнє об’єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України розформовують на дві окремі структури — знову з’явиться самостійне Міністерство аграрної політики.

Очільником оновленого Міністерства економіки та довкілля став Олександр Кравченко, який раніше керував українським офісом консалтингової компанії McKinsey. Аграрний напрямок очолить Тарас Висоцький, який раніше обіймав посаду першого заступника міністра аграрної політики та продовольства.

Паралельно ділять і Міністерство розвитку громад та територій, яким керував Олексій Кулеба: буде Міністерство регіонального розвитку та окреме Міністерство інфраструктури.

Мінрегіон очолив екснардеп від “Слуги народу” Віталій Безгін, а Мінінфраструктури — голова Київської облдержадміністрації Микола Калашников.

Нагадаємо, 16 липня в Києві та низці інших України розпочалися мітинги на підтримку міністра оборони Михайла Федорова, який днем раніше підтвердив чутки про своє звільнення з посади. Сам він пов’язав рішення про заміну з ультиматумом головнокомандувача Олександра Сирського.