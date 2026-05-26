Департамент економіки Донецької ОДА очолив Семен Паніотов: що про нього відомо

Семен Паніотов очолив Департамент економіки Донецької ОДА. Фото: з сайту відомства

На посаду директора Департаменту економіки Донецької ОДА призначили Семена Паніотова — чоловік працює у відомстві з 2021-го, був заступником його очільника. Раніше посадовець працював у податковій та службі зайнятості.

Про призначення повідомили у Донецькій ОДА.

Семен Паніотов очолив Департамент економіки при Донецькій облдержадміністрації замість Геннадія Марʼяненка — чоловік був його заступником з моменту приходу у відомство у 2021-му. Ще раніше новопризначений директор працював у підрозділах Державної податкової служби України та Державної служби зайнятості України.

У Донецькій ОДА характеризують Паніотова як фахівця з менеджменту, який має багаторічний досвід управлінської роботи та юридичну освіту. Йому вже окреслили цілі, які стоять наразі перед департаментом економіки — співпраця з бізнесом Донеччини, зокрема релокованими підприємствами. Більш детальних відомостей не надають.

Що декларує новий директор департаменту економіки Донецької ОДА Семен Паніотов

Як йдеться у декларації за 2025 рік, Семен Паніотов — уродженець тимчасово окупованого Донецька. Там залишилася квартира на 50,4 м², яку чоловік купував у 2011-му за близько 71,8 тисячі гривень. Ще одна оселя на 48,3 м² належить його батькові Павлу Паніотову — її купували у 2004-му, ціна невідома.

Нині очільник економічного департаменту фактично мешкає у Краматорську — тут ще у 2021-му його, ймовірно, ексдружина Крістіна Паніотова купила квартиру на 66 м² за близько 510 тисяч гривень. Посадовець має право користування цією домівкою.

Також він володів двома автівками, зокрема Hyundai Accent 2012 року випуску та Audi A6 1996-го. Перша машина обійшлася у 129,5 тисячі гривень, а ціну другої — не вказав.

За 2025 рік на посаді заступника директора департаменту економіки Донецької ОДА Семен Паніотов зміг заробити 1 мільйон 444 тисяч 673 гривні. Ще близько 2,4 мільйона гривень чоловік, ймовірно, отримав завдяки продажу квартири у Києві на 31,8 м² — купував її у 2014-му за 380 тисяч гривень.

Окрім цього, посадовець користувався програмою “Національний кешбек” та отримав нарахування у 1,6 тисячі гривень.

Із заощаджень у Семена Паніотова лише 8 тисяч доларів готівкою.