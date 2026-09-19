Департамент освіти Маріуполя планує придбати 33 ноутбуки: які характеристики вимагають

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Для робочих потреб Департаменту освіти Маріупольської міськради закуплять 33 ноутбуки з встановленою операційною системою. Гроші на техніку виділяють із місцевого бюджету, а її поставку очікують до 17 жовтня.

Про цю закупівлю журналісти Вільного Радіо дізналися з тендерної документації в системі публічних закупівель Prozorro.

Які ноутбуки хочуть придбати

Закупівлю оголосили 17 вересня 2026 року. За умовами тендера, департамент збирається придбати 33 ноутбуки з екраном діагоналлю 15,6 дюйма. Вони мають бути оснащені процесором Intel Core i3 13-го покоління, 8 гігабайтами оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 гігабайтів.

Також на кожному ноутбуці має бути встановлена ліцензійна операційна система Windows 11 Pro.

Журналісти Вільного Радіо намагалися зв’язатися з начальником департаменту освіти Маріупольської міської ради, щоб з’ясувати, для кого саме призначені ці ноутбуки, однак отримати відповідь не вдалося. Ми оновимо матеріал, якщо вона надійде.

Гроші на ноутбуки візьмуть із місцевого бюджету

Очікувана вартість усієї закупівлі становить 1 мільйон 17 тисяч 500 гривень без ПДВ. Якщо поділити цю суму на 33 ноутбуки, виходить близько 30,8 тисячі гривень за один пристрій. Однак якщо переможець торгів буде платником ПДВ, загальна сума тендера збільшиться на 203 500 грн.

Техніку планують придбати коштом місцевого бюджету за програмою “Інші програми та заходи у сфері освіти”.

Пропозиції від постачальників прийматимуть до 08:00 23 вересня. Переможець має поставити техніку до 17 жовтня 2026 року.

Раніше ми розповідали, що Маріупольська міська військова адміністрація планує витратити близько 1,5 млн гривень з місцевого бюджету на облаштування місць проживання для переселенців із Маріуполя. У Дніпрі за ці гроші хочуть відремонтувати цокольний поверх гуртожитку, а у Кропивницькому встановити відеоспостереження.