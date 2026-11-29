Вирок суду у справі. Ілюстративне фото: Pixabay

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Уродженця Шахтарська Руслана Батрудтінова заочно засудили до 10 років позбавлення волі за колабораційну діяльність. У 2023 році чоловік став “депутатом” окупаційної міськради від російської партії “Єдина Росія”. До окупації він представляв Україну на міжнародних змаганнях із кікбоксингу, мав звання почесного громадянина Шахтарська та був депутатом української міськради.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з вироку, який оприлюднили в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Хоча ім’я обвинуваченого у вироку приховали, журналістам Вільного Радіо вдалося встановити його особу. У листопаді 2025 року в газеті “Урядовий кур’єр” опублікували повідомлення про спеціальне досудове розслідування стосовно Руслана Батрудтінова. Номер кримінального провадження у повідомленні збігається з номером у вироку.

Від депутата української міськради до “депутата” від “Єдиної Росії”

У жовтні 2010 року Руслана Батрудтінова обрали депутатом Шахтарської міської ради. На той момент чоловік був безпартійним.

Після окупації Шахтарська він залишився у місті. Суд встановив, що не пізніше травня 2023 року Батрудтінов добровільно зареєструвався кандидатом у “депутати” окупаційної ради від російської партії “Єдина Росія”. За результатами незаконних виборів у вересні того ж року чоловік отримав “мандат”.

Серед доказів, які дослідив суд, — публікації в соціальних мережах та на ресурсах окупаційної влади. З них відомо, що Батрудтінов брав участь у засіданнях окупаційної ради, увійшов до складу так званого комітету з питань соціальної та молодіжної політики, а також проводив прийоми місцевих жителів.

Руслан Батрудтінов проводить зустріч з місцевими жителями як представник окупаційної влади. Фото з окупаційних джерел

Зокрема, у 2024 та 2025 роках до нього зверталися щодо ремонту багатоквартирних будинків, нестабільної напруги в електромережі, графіків подачі води, соціальних виплат та облаштування паркувальних місць.

Крім того, за даними російського реєстру юридичних осіб, які долучили до матеріалів справи, з листопада 2022 року чоловік очолював спортивний комплекс “Олімп” в окупованому Шахтарську. Батрудтінов також долучався до спортивних заходів, які організовували в межах проєктів “Єдиної Росії”.

До окупації представляв Україну на міжнародних змаганнях та мав звання почесного громадянина Шахтарська

У матеріалах справи також є біографічні відомості про Руслана Батрудтінова. Зокрема, слідчі дослідили публікацію від 24 лютого 2023 року, в якій представники окупаційної влади Шахтарська вітали чоловіка з днем народження.

Згідно з цією публікацією, Батрудтінов з юності займався єдиноборствами та неодноразово перемагав на чемпіонатах України, Європи та світу з кікбоксингу.

У 2002 році за внесок у розвиток спорту Шахтарська міська рада присвоїла йому звання почесного громадянина міста.

10 років за ґратами та конфіскація майна: який вирок ухвалив суд

Руслана Батрудтінова визнали винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) та призначили йому 10 років позбавлення волі. Це максимальний строк ув’язнення, який передбачає ця частина статті.

Також чоловікові на 15 років заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування і постановили конфіскувати все його майно.

Серед майна Батрудтінова, на яке раніше наклали арешт, — два об’єкти торговельної нерухомості, три земельні ділянки та три автомобілі: Skoda Superb, Skoda Rapid і Volkswagen Touareg.

Чоловік перебуває на тимчасово окупованій території, тому його судили заочно. Строк ув’язнення рахуватимуть із моменту фактичного затримання засудженого. Вирок ще можна оскаржити протягом 30 днів із дня його проголошення — 23 листопада 2026 року.

Нагадаємо, жительці Слов’янська оголосили підозру через імовірну співпрацю з росіянами. За версією слідства, жінка могла передавати їм інформацію про місця розташування українських військових.