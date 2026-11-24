Затримана мешканка Словʼянська. Фото: прокуратура Донецької області

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У Словʼянську затримали місцеву мешканку, яка могла передавати росіянам локації українських військових на Краматорському напрямку. Їй оголосили про підозру в державній зраді. Яке покарання може загрожувати — читайте далі.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За даними слідчих, у серпні 2026-го 48-річна жінка підтримувала звʼязком із другом дитинства, який після переїзду до Росії дозволив їй жити у квартирі своєї матері. Містянка знала, що чоловік служби в армії країни-агресорки та є позаштатним працівником так званого “управління ФСБ по “ДНР”, тож натомість передавала йому розвіддані по Краматорському району.

Зокрема, жінка розкривала окупанту місця перебування українських військових — правоохоронцям відомо про щонайменше три таких випадки. Так, дані про зосередження особового складу і техніки підрозділів Сил оборони вона надіслала у вигляді власноруч зроблених фото, координат та посилань на Google Maps, кажуть в прокуратурі.

Мешканку Словʼянська затримали в листопаді 2026-го. Їй оголосили про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Якщо провину жінки доведуть в суді, їй загрожуватиме від 15 років до довічного увʼязнення.

Нагадаємо, найближчі 15 років у вʼязниці проведе мешканець Краматорська, який передавав окупантам інформацію про наслідки їхніх атак та розташування Сил оборони. На суді чоловік провину не визнав та заявляв про тиск і побиття зі сторони правоохоронців, однак цю версію не підтвердили. Його визнали винним у державній зраді.