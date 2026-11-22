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Найближчі 15 років у вʼязниці проведе мешканець Краматорська, який передавав окупантам інформацію про наслідки їхніх атак та розташування Сил оборони. На суді чоловік провину не визнав та заявляв про тиск і побиття зі сторони правоохоронців, однак цю версію не підтвердили. Його визнали винним у державній зраді.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із вироку в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За що судили мешканця Краматорська

За матеріалами справи, майже два місяці — з 25 вересня по 21 листопада — 2024 року мешканець Краматорська переписувався в месенджері Telegram зі співробітником російської спецслужби через чат-бот. Чоловік повідомляв окупантам інформацію про розташування підрозділів Сил оборони в місті та наслідки ударів.

Фігуранта вдалося викрити в межах негласних слідчих дій: під час обшуків у нього вилучили два телефони. Вони містили дзвінки та листування, зокрема з контактом “Николай”, якого слідство, ймовірно, вважає представником служб країни-агресорки. Він давав вказівки краматорцю зробити фото даху одного з обʼєктів, однак той зазначив, що “нікуди не виходить”. В іншій переписці чоловік все ж надіслав скриншот Google-Maps з обведеним певним об`єктом.

Окрім цього, під час слідчого експерименту чоловік підтвердив, що спілкувався в чат-боті, і за допомогою мапи показав, які саме позиції та наслідки обстрілів він описував для загарбників.

Як пройшов суд

Уже на суді мешканець Краматорська заявив, що ні з ким не листувався, а згадану в матеріалах справи переписку буцімто підробили. За його словами, телефон він купив лише в середині грудня 2024-го — вже після завершення спілкування, а месенджери, мовляв, встановив ще приблизно через місяць. Разом із тим увесь цей час, стверджував чоловік, він сидів удома й користувався тільки домашнім Wi-Fi, а не мобільним інтернетом.

Фігурант також розповів, що на слідчому експерименті на нього тиснули, застосовували фізичну силу й підказували, що говорити, тому він лише повторював почуте. Окремо поскаржився, що під час обшуку його фактично вже затримали, але захисника поруч не було, тож, на його думку, порушили право на захист.

Суд не прийняв жодного з аргументів захисту, оскільки їх спростовують інші докази.

Так, заяву про підроблену переписку суд відхилив: за змістом листування чоловік погоджувався збирати дані про ЗСУ й обстріли, підтримував дії Росії й розумів, що спілкується з представником російської спецслужби. Крім того, на слідчому експерименті він сам підтвердив спілкування в чат-боті й показав місця на Google Картах. Особу співрозмовника встановили за протоколом негласної слідчої дії та даними сайту, який оглядали слідчі.

Щодо обшуку без адвоката суд зазначив, що закон не вимагає участі захисника в цій дії. Його провели за ухвалою судді, при понятих і на відео, а протокол чоловік підписав без зауважень. Офіційно його затримали вже після обшуку, у присутності адвоката, і тоді ж вручили підозру.

Заяву про тиск і фізичну силу суд передав на розслідування, однак ДБР закрило провадження через відсутність складу злочину. Тож версію захисту суд визнав необґрунтованою.

Зрештою краматорця визнали винним у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) та засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці затримали підозрюваного у державній зраді 40-річного мешканця Миколаївки: слідчі вважають, що той передавав окупантам координати українських військових, артилерії й дронів. Йому вже обрали запобіжний захід — суду фігурант справи чекатиме під вартою без права на заставу.