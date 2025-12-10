Депутата російської Держдуми, який голосував за визнання т. з. “ДНР”, заочно засудили в Україні

Дмитро Савельєв, фото: Держдума РФ

Конфіскувати майно на користь України та посадити за ґрати на 15 років — такий вирок виніс Хмельницький міськрайонний суд депутату російської Держдуми Дмитру Савєльєву. Його визнали винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до загибелі людей. Судили росіянина заочно.

Про цей вирок журналісти Вільного Радіо дізналися з порталу Opendatabot. Ім’я засудженого опублікували на порталі “Судова влада”.

Правоохоронці встановили, що Дмитро Савєльєв, будучи депутатом Державної Думи РФ, брав участь у засіданні 15 лютого 2022 року, на якому проголосував за звернення ватажків самопроголошених “ДНР” та “ЛНР” до російського президента з проханням визнати псевдореспубліки суверенними й незалежними державами.

22 лютого на засіданні Держдуми Савєльєв підтримав ратифікацію договорів про “дружбу, співробітництво та взаємну допомогу” між Росією та “ДНР” і “ЛНР”.

Суд визнав Дмитра Савєльєва винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до загибелі людей (ч. 3 ст. 110 ККУ). Йому присудили 15 років за ґратами, які рахуватимуться від дати фактичного затримання, бо судили російського депутата заочно. Його вже оголосили у міжнародний розшук. Також суд призначив конфіскацію всього майна засудженого, крім житла, на користь України.

Хто такий Дмитро Савєльєв: що відомо про засудженого депутата російської Держдуми

На сайті Держдуми РФ зазначено, що Дмитро Савєльєв народився 25 травня 1971 року, закінчив Новосибірську держакадемію економіки та управління, Сибірську академію держслужби та Російську академію народного господарства при президенті РФ.

У Думі він з осені 2021 року, представляє округ №136 (Новосибірська область РФ), входить до фракції “Єдина Росія”. Член комісії Держдуми з розслідування фактів втручання іноземних держав у внутрішні справи Росії, комісії з розгляду витрат федерального бюджету, направлених на забезпечення нацоборони, нацбезпеки та правоохоронної діяльності, комітету з міжнародних справ.

