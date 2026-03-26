Платіжка за комунальні послуги. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Уряд затвердив порядок компенсації за комунальні послуги на пунктах евакуації ВПО. Відшкодування покриватиме вартість спожитого тепла, води, електроенергії та інше побутове паливо.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, механізм відшкодування запрацює для власників або орендарів збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів, транзитних центрів і приймальних пунктів. Там евакуйовані люди перебувають до подальшого переміщення чи розселення.

Компенсація покриватиме вартість спожитих комунальних послуг, тепла, води та електроенергії, а також витрати на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо.

Подати заяву на компенсацію можна онлайн — через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Виплачуватимуть відшкодування щомісяця до 25 числа.

Водночас контроль за нарахуванням виплат забезпечуватиме Нацсоцслужба та її територіальні органи, уточнила Свириденко.

Нагадаємо, власники зруйнованого або ж пошкодженого житла зможуть не сплачувати низку житлово-комунальних послуг — це врегулювали на законодавчому рівні. Раніше окремі управителі могли нараховувати платіжки для таких домівок. Розповідаємо, за яких умов тепер можна не платити.