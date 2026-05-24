Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Волинській області є 20 офіційних прихистків для переселенців майже на тисячу місць. Але реальна картина інша: вільні місця є лише в десяти з них, і здебільшого — тільки на підселення до чужих людей. Один заклад узагалі закрили. За чотирма номерами телефонів із офіційного переліку Міністерства розвитку громад та територій України зв’язатися не вдалося — три з них недійсні, за четвертим ніхто не бере слухавку. Розповідаємо, які прихистки виявилися доступними для заселення.

Дані про прихистки для переселенців у Волинській області оприлюднені в наказі Мінреінтеграції №343 та оновленому переліку місць тимчасового проживання від Міністерства розвитку громад та територій України. Журналісти Вільного Радіо провели власний експеримент та спробували звʼязатися з кожним з переліку в середині травня 2026 року.

Для довідки: Кількість вільних місць постійно змінюється. Гарантій, що за вказаними адресами охочих точно заселять, немає. У першу чергу варто дізнатись про наявність вільних місць за вказаними телефонами. Проживання безкоштовне для ВПО, однак у більшості випадків доведеться платити за комунальні послуги. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №930, місця тимчасового розташування для переселенців мають бути безбар’єрними, в них передбачається один унітаз не більше ніж на 12 людей, одна пральна машина на 10 людей, одна сушильна машина на 20 людей, температура в приміщеннях у межах 18-25°C, не більше ніж чотири ліжка в одній кімнаті та інші вимоги.

Безкоштовне житло для переселенців у Луцьку

У Луцьку є три офіційні прихистки для переселенців. Один із них розташований на вулиці Глушець, 39 у гуртожитку Луцького педагогічного коледжу Волинської обласної ради. Там офіційно вказують, що можуть прийняти 45 людей. На момент підготовки матеріалу 11 місць залишалися вільними. Є дві повністю вільні кімнати на 3 та 4 ліжка, решта — тільки на підселення. Умов для людей з інвалідністю немає і не передбачено. Контактна особа: Хоменко Олена Володимирівна, (0332)72-46-17, [email protected].

На вулиці Корсака Івана, 1 розташований заклад ТОВ “Велнес Груп”. Офіційно тут 78 місць для переселенців, але фактична місткість — 60, із яких були зайняті 52. Важливо: на постійне проживання сюди не беруть — заклад працює виключно транзитно, на 1–2 тижні. Зменшення кількості місць адміністрація пояснює покращенням умов для тих, хто вже мешкає. Офіційно зазначали, що заклад може приймати до 7 людей з інвалідністю, однак фактично таких умов немає — спальні кімнати на другому поверсі, ліфта немає. Контактна особа: Репницька Тетяна Іванівна, (050)660-54-76, [email protected].

На вулиці Климчука Сергія, 3 є гуртожиток, де облаштували прихисток на 36 місць. Додзвонитися туди не вдалося — слухавку не беруть. Контактною особою там вказаний Романюк Володимир Володимирович, а номер, за яким не взяли слухавку — (0332)26-06-29. Також можна спробувати зв’язатися з керівництвом гуртожитку за електронною адресою [email protected].

У Нововолинську облаштували два прихистки для ВПО

На вулиці Нововолинській, 24 у гуртожитку місцевого електромеханічного фахового коледжу для переселенців передбачили 7 кімнат на 28 місць. На момент підготовки матеріалу там проживали 18 людей, формально вільними залишалися 10 місць — але реально підселення можливе лише частково. Відповідальний за поселення Микола Гайдук пояснив, чому:

“До прикладу, в кімнаті живе мама, дитина і дідусь. Мама помирає, залишається дитина із дідусем. Кого я до них підселю? Нікого. Інша ситуація: проживають в кімнаті мама з двома дітьми, одна дитина має інвалідність і мама теж з інвалідністю. Теж нікого до них не підселю. От таким чином ми не можемо забезпечити житлом ту кількість людей, яку ми подавали”.

Контактна особа: Гайдук Микола Васильович, (098)610-46-38, [email protected].

Ще один прихисток є на вулиці Луцькій, 24. Він офіційно може вмістити 131 людину. На момент написання матеріалу там проживали 123 переселенці, і, попри формально не зайняті місця, підселення в більшість кімнат неможливе з тієї ж причини, що і в попередньому випадку. Вказаний номер телефону з офіційного переліку Міністерства недійсний. Актуальний контакт: Тетяна Петрівна, (067)304-11-48.

Прихисток, де готові одночасно розмістити найбільшу кількість переселенців — у Володимирі

Найбільший прихисток Волинської області розмістився у гуртожитку Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримського на вулиці Устилузькій, 44.

Загальна його місткість — 144 місця. Зайняті наразі 88 ліжок, прийняти можуть ще 21 людину. Частина приміщень потребує ремонту після затоплення, тому тимчасово тут прийматимуть менше людей. З доступних місць: 9 — на підселення, решта — для сімейних пар. Умов для людей з інвалідністю немає, бо для ВПО тут виділили 8 та 9 поверхи. Ліфта в будівлі немає. Контактна особа: Ковальська Оксана Миколаївна, (093)553-63-94.

Ще один прихисток для ВПО у Володимирі є на вулиці Луцькій, 146. Там під ці потреби виділили частину кімнат у гуртожитку Регіонального професійного коледжу. Тут готові прийняти 51 людину. Ліжка розміщені у 15 кімнатах, проте на момент підготовки матеріалу всі місця були зайняті. Формально можливе підселення ще двох людей, але адміністрація застерігає: це проблематично через складні побутові умови та конфліктність окремих мешканців, з якими нові люди не можуть ужитися. Фактично можливостей для нового поселення майже немає. Контактна особа: Мозоль Юрій Володимирович, (067)332-40-32, [email protected].

Безкоштовне житло у Рожищі та Берестечку

53 місця для ВПО передбачили у гуртожитку Рожищенського фахового коледжу, який розташований на вулиці Президента Грушевського, 14А. Проте наразі вільних місць немає. За словами адміністрації, фактично є одна не зайнята кімната, але вона без ремонту, й охочих туди заселитися немає. Контактною особою тут є Тарасюк В’ячеслав Петрович. Аби дізнатись актуальну інформацію щодо цього прихистку, зателефонуйте за номером (067)332-90-19 або напишіть на електронну пошту [email protected].

У Берестечку на вулиці Незалежності, 140 у гуртожитку ПТУ № 27 вже проживає 30 людей. Вільних місць на момент підготовки матеріалу не було. Умов для людей з інвалідністю також немає. Контактна особа: Лейбик Олександр Володимирович, (097)550-90-86, [email protected].

Житло для переселенців у Любомлі, Олиці та Горохові

У Любомлі на вулиці Єдності, 32а у гуртожитку закладу освіти декларують 75 місць для переселенців. Однак уточнити, яка наразі там ситуація, нам не вдалося — телефон із офіційного переліку міністерства недійсний. Контактна особа Дудко Володимир Миколайович, (096)626-48-91, [email protected].

У Горохові на вулиці Студентській, 6 у гуртожитку Горохівського фахового коледжу ЛНУП для переселенців передбачили 48 місць у 8 кімнатах. Наразі всі зайняті. Адміністрація пояснює: ситуація типова для більшості гуртожитків — якщо в кімнатах мешкають сім’ї, підселити нових людей неможливо. Умов для людей з інвалідністю немає. Контактна особа: Жельчик Олег Миколайович, (067)889-03-06, [email protected].

Ще один прихисток для безкоштовного проживання переселенців є в м. Олика. Він розташований на вулиці Шевченка, 58. Там передбачили 25 місць, усі зайняті. Хоча офіційно там немає можливості приймати людей з інвалідністю, наразі там живе один чоловік з інвалідністю, який самостійно себе обслуговує. Контактна особа: Павловський Валентин Віталійович, (095)456-72-11, [email protected].

Безкоштовне житло у селах і селищах Волині

В Олицькій громаді, за офіційним переліком, є ще один прихисток у селі Ставок на вулиці Садовій, 6. Цей прихисток був розрахований на 26 місць, але наразі він більше не працює. Раніше тут жили п’ятеро людей, але взимку приміщення стало непридатним, адже там було електричне опалення, яке через постійні знеструмлення не вмикали. Відповідно, температурний режим не дозволяв прихистку працювати далі. Наразі там планують проводити ремонт, і тільки після, можливо, відновлять роботу.

У Голобській громаді облаштували місце тимчасового проживання в будівлі закладу освіти в с. Новий Мосир, вулиця Сонячна, 16. Там передбачили 28 місць у 9 кімнатах. Доступними для заселення залишалися 2 кімнати, де можуть розмістити максимально 9 людей. Але реальна кількість місць може бути меншою залежно від того, чи будуть заїжджати одинокі люди чи сім’ї. Контактна особа: Гоголюк Наталія Василівна, (068)841-72-85, [email protected].

За даними міністерства, у Голобській громаді в селі Малий Порськ є ще один прихисток. Він розташований у будівлі школи на вулиці Ковельській, 36. Офіційно там можуть прийняти 14 людей. Однак як заклад працює зараз, нам з’ясувати не вдалося, бо телефон із офіційного переліку міністерства недійсний. Контакти вказані наступні: Мартинець Віталій Анастасійович, (095)074-81-17, [email protected].

На 28 людей розрахований прихисток у селі Башлики Цуманської громади. Там МТП облаштували в колишньому клубі, переобладнаному під школу на вулиці Шкільній, 15. Для переселенців там виділили 8 кімнат і планують відкрити ще одну. Наразі вільні 5–7 місць. Ще 5 фактично зарезервовані для літніх ВПО, які зараз лікуються в місцевій лікарні. Відповідальний за поселення Анатолій Дорошук пояснив:

“П’ятеро людей із числа внутрішньо переміщених осіб зараз надійшли до нас у лікарню. У громаді діє правило, що вони не можуть перебувати там більше місяця. Оскільки їм нема куди йти, плануємо поселити їх тут після завершення лікування”.

Контактна особа: Дорошук Анатолій Васильович, (068)020-81-77.

Один із небагатьох закладів у переліку, де є реально вільні місця, розташований у селі Троянівка Маневицької громади на вулиці Луговій, 52. Там наразі готові прийняти 20 людей. загальна місткість закладу — 52. Контактна особа: Марчук Валерій Васильович, (096)286-06-87, [email protected].

У Городищенській громаді в селищі Сенкевичівка МТП розташований на вулиці Шевченка, 59. Там з 37 місць вільні 2 — і тільки на підселення. Приймають виключно жінок. Контактна особа: Андрощук Катерина Анатоліївна, (097)824-98-55, [email protected].

У селі Хотячів Устилузької громади на вулиці Незалежності, 36А є прихисток на 29 місць у 7 кімнатах. Наразі там проживає 21 людина, вільних кімнат немає, тож нове повноцінне поселення зараз неможливе. Є лише 2 місця на підселення.

Цей заклад — один із небагатьох у переліку, де офіційно передбачені місця для людей з інвалідністю (до 20). Умови дозволяють самостійне пересування, зокрема на колісному кріслі. Але персоналу для догляду тут немає: людина з інвалідністю може оселитися лише в тому разі, якщо самостійно себе обслуговує або приїжджає з доглядальником — родичем чи опікуном. Утім, на момент підготовки матеріалу вільних місць не було навіть для такого варіанту. Контактна особа: Мазурок Олена Тадеївна, (097)653-12-10, [email protected].



