Державними нагородами відзначили 14 поліцейських Донеччини, десятеро з них — посмертно

Юлія Маркулич
Серед відзначених — бійці батальйону поліції особливого призначення та працівники підрозділів Краматорського й Покровського районних управлінь поліції, які виконували бойові та службові завдання на Донеччині з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє поліція Донеччини. 

Президент України підписав указ про нагородження поліцейських Донеччини державними відзнаками за мужність у боях та службу українському народові.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагородили:

  • капітана поліції Дмитра Жилкіна,
  • лейтенанта поліції Юрія Трусова,
  • майора поліції Олександра Шестаку.

Посмертно цей орден отримали:

  • старший  сержант поліції Віталія Анацького,
  • капітан поліції Олега Бабічева,
  • капітан поліції Олексія Балабу,
  • майор поліції Дмитра Гаврика,
  • старший лейтенант поліції Дмитра Коробенка,
  • підполковник поліції Дмитра Манжина,
  • старший лейтенант поліції Олександра Пантюхова,
  • капітан поліції Романа Хомайка.

Медаллю “Захиснику Вітчизни” відзначили:

  • старшого лейтенанта поліції Артема Ткаченка — відділ поліції №4 (Слов’янськ) Краматорського РУП,
  • капітана поліції Романа Пенькова (посмертно) — відділ поліції №4 (Слов’янськ) Краматорського РУП,
  • капітана поліції Ігоря Самофалова (посмертно) — Покровське районне управління поліції.

“За мужність у бою та віддане служіння українському народові 14 співробітників поліції Донецької області удостоєні ордену «За мужність» ІІІ ступеня та медалі “Захиснику Вітчизни». Нагороди полеглих отримають їхні рідні”, — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що рятувальнику з Донеччини Сергію Бабенку присвоїли звання Герой України.

