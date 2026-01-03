Фото: Офіс Президента України

Серед відзначених — бійці батальйону поліції особливого призначення та працівники підрозділів Краматорського й Покровського районних управлінь поліції, які виконували бойові та службові завдання на Донеччині з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє поліція Донеччини.

Президент України підписав указ про нагородження поліцейських Донеччини державними відзнаками за мужність у боях та службу українському народові.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагородили:

капітана поліції Дмитра Жилкіна,

лейтенанта поліції Юрія Трусова,

майора поліції Олександра Шестаку.

Посмертно цей орден отримали:

старший сержант поліції Віталія Анацького,

капітан поліції Олега Бабічева,

капітан поліції Олексія Балабу,

майор поліції Дмитра Гаврика,

старший лейтенант поліції Дмитра Коробенка,

підполковник поліції Дмитра Манжина,

старший лейтенант поліції Олександра Пантюхова,

капітан поліції Романа Хомайка.

Медаллю “Захиснику Вітчизни” відзначили:

старшого лейтенанта поліції Артема Ткаченка — відділ поліції №4 (Слов’янськ) Краматорського РУП,

капітана поліції Романа Пенькова (посмертно) — відділ поліції №4 (Слов’янськ) Краматорського РУП,

капітана поліції Ігоря Самофалова (посмертно) — Покровське районне управління поліції.

“За мужність у бою та віддане служіння українському народові 14 співробітників поліції Донецької області удостоєні ордену «За мужність» ІІІ ступеня та медалі “Захиснику Вітчизни». Нагороди полеглих отримають їхні рідні”, — йдеться у повідомленні.

