Серед відзначених — бійці батальйону поліції особливого призначення та працівники підрозділів Краматорського й Покровського районних управлінь поліції, які виконували бойові та службові завдання на Донеччині з початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє поліція Донеччини.
Президент України підписав указ про нагородження поліцейських Донеччини державними відзнаками за мужність у боях та службу українському народові.
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагородили:
Посмертно цей орден отримали:
Медаллю “Захиснику Вітчизни” відзначили:
“За мужність у бою та віддане служіння українському народові 14 співробітників поліції Донецької області удостоєні ордену «За мужність» ІІІ ступеня та медалі “Захиснику Вітчизни». Нагороди полеглих отримають їхні рідні”, — йдеться у повідомленні.
