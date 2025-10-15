Держборг України у 2025 році може перевищити ВВП, і це історичний максимум: що означає новий прогноз від МВФ

Будівля МВФ у Вашингтоні. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Україна з кожним роком війни потребує все більше кредитів, позик та грантів для підтримки економіки. 2025 рік стане піковим, прогнозують економісти Міжнародного валютного фонду. Як це розуміти, якщо ви не економіст? Пояснюємо на прикладах.

15 жовтня Міжнародний валютний фонд презентував жовтневий фіскальний звіт про стан боргів країн світу. На його презентації побували і журналісти Вільного Радіо.

Відповідно до даних аналітиків, державний борг України зросте цього року настільки, що він перевищить ВВП країни.

Це сумарна вартість всіх товарів, які може виготовити і продати країна (всі її представники і фірми, які офіційно сплачують податки). Заробіток живить економіку

Якщо конкретніше, то очікують на рівень 108,6% до кінця року, а вже у 2026 році — на 110,4%.

Тобто Україна буде винна іншим країнам, інвесторам тощо більше ніж навіть теоретично може заробити. Тягар боргу лякає на кожного громадянина, адже борги треба повертати і по них накопичують відсотки. Чим більше доводиться віддавати по боргах, тим менше залишається на інші статті бюджету (армію, медицину, пенсії, дороги тощо). Критичний брак коштів може спровокувати також і підняття податків, щоб терміново наповнити бюджет. Якщо країна не може заплатити обовʼязковий платіж по боргових зобовʼязаннях — доводиться оголошувати дефолт.

Цифри державного боргу країн з 2016 року з прогнозом до 2030 року. Фрагмент статистики з фіскального звіту МВФ. Скриншот: Вільне Радіо

Наразі в Україні про дефолт не йдеться. Уряд щороку звітує про плани реструктуризації боргів. Втім позичати все ж пробують знову і знову, щоб вистачило грошей на базові потреби країни.

“Пріоритетом залишається залучення довгострокових пільгових кредитів для фінансування державного бюджету, зокрема видатків з охорони здоров’я, освіти та соціальних послуг, реалізації заходів з енергоефективності і відновлення муніципальної інфраструктури, а також відновлення та відбудови інфраструктурних об’єктів, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації, підтримки енергетичного сектору, на реалізацію яких спрямовується значний обсяг кредитів (позик) іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, а також грантових коштів, які надають міжнародні партнери”, — зазначала в Програмі управління державним боргом на 2025 рік Директор Департаменту боргової політики Мінфіну Наталія Волковська.

Зазначимо, Україна — не єдина країна з державним боргом, який наближається до розміру ВВП або перевищує його. В такій ситуації наразі опинились, зокрема, країни з найбільшими економіками.

“Серед країн «Групи двадцяти» це Канада, Китай, Франція, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати. Ці країни зазвичай мають глибокі та ліквідні ринки державних облігацій і часто широкий вибір політичних рішень, що робить їхній фіскальний ризик помірним. Натомість багато країн з ринками, що розвиваються, та країн з низьким рівнем доходу стикаються з більш складними фіскальними викликами, незважаючи на їхній відносно низький борг”, — зазначають у фіскальному моніторингу від МВФ.

Наразі заяв про підвищення тарифних ставок по кредитах через стан економіки України не було. Переговори про надання нового траншу від МВФ також тривають.Зокрема, з візитом у Вашингтоні наразі перебуває офіційна делегація від України (премʼєр-міністерка Юлія Свириденко та міністр фінансів Сергій Марченко).

Нагадаємо, МВФ все ж очікує зростання економіки України у 2025 році та падіння доходів Росії.