“Десятки тисяч росіян кидають у “м’ясні штурми”, — Сирський про весняний наступ на сході

Українські військові. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Війська країни-агресорки намагаються прорвати оборону одразу на кількох стратегічних напрямках фронту, зокрема Донеччини. Нині на відтинках розгортаються запеклі бої — з 17 по 20 березня окупанти провели понад 600 штурмів. За цей час вони втратили більш як 6 тисяч бійців.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, російське командування кинуло у “мʼясні штурми” десятки тисяч росіян. Так, лише за чотири доби інтенсивних штурмів окупанти втратили більш як 6090 військових — як убитими, так і пораненими. Окрім цього, Сили оборони нищили російську техніку та озброєння.

Водночас найбільшу кількість атак ЗСУ фіксували на Покровському та Олександрівському напрямках — там росіяни зосередили основний удар 259 разів. Також не менш напруженою залишається ситуація на Костянтинівському відтинку, де загарбники провели 84 штурм. Бойові зіткнення були й на Очеретинському та Лиманському напрямках.

Попри це, як зазначив Сирський, російське командування не змогло виконати поставлених завдань. Зокрема, на деяких ділянках фронту бої високої інтенсивності тривають, однак російські війська мусять перейти до перегрупування своїх сил. Вони намагаються підтягнути нові підрозділи та готуються до продовження атак — роблять ставку на погіршення погодних умов.

“На їхню думку, це має знизити ефективність української аеророзвідки, завадити роботі наших безпілотних систем і артилерії. Ми були готові до збільшення інтенсивності навали російської орди, тож прийняли необхідні управлінські рішення. Війська отримали поповнення, були забезпечені військовою технікою, озброєнням, боєприпасами”, — сказав головнокомандувач.

Крім того, уточнив Сирський, на окремих напрямках українські військові “перехопили ініціативу” та проводять власні активні дії, застосовуючи тактику активної оборони.

Нагадаємо, російське командування поставило задачу захопити Покровськ, а згодом просунутися до Гришиного, Родинського та Добропілля. Для штурмів на цій ділянці окупанти залучили елітні підрозділи безпілотних систем.