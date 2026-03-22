Стела на в'їзді в Покровськ. Фото: Getty Images

Російське командування поставило задачу захопити Покровськ, а згодом просунутися до Гришиного, Родинського та Добропілля. Для штурмів на цій ділянці окупанти залучили елітні підрозділи безпілотних систем.

Про це в етері телемарафону “Єдині новини” розповів командир батальйону 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади на позивний Гера.

“Вони намагаються перерізати шляхи забезпечення на дуже великій дистанції до переднього краю”, — наголосив комбат 25 ОПДБр.

За словами військового, стратегія загарбників полягає не лише у штурмі міст, а й у перерізанні логістики Сил оборони на великій відстані від фронту. Пріоритетними цілями після Покровська, за даними військових ЗСУ з цього напрямку, росіяни визначили Гришине, Родинське, Білицьке та Шевченко. Кінцевий пункт наступу на цьому етапі — Добропілля. Головна мета — максимально обмежити шляхи постачання та евакуації для українських підрозділів.

Раніше ми писали, що на Покровському напрямку окупанти кинули в бій підрозділ “Рубікон”, який вважається одним із найпотужніших у структурі РФ з використання безпілотних систем. Загарбники масовано застосовують артилерію та FPV-дрони, намагаючись вибити захисників із позицій ще до підходу піхоти.