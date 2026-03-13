Покровськ, 2025 рік. Ілюстративне фото: libkos

У зоні відповідальності 25-ї бригади ЗСУ на Покровському напрямку російські військові почали використовувати нові типи уламкових боєприпасів для FPV-дронів. Українські десантники описують ситуацію там як складну, але контрольовану. Протистоять захисникам, зокрема, військовослужбовці з елітного російського підрозділу “Рубікон”.

Про це в ефірі Армія TV розповів 12 березня начальник штабу батальйону 25 бригади ЗСУ з позивним “Опер”.

“Противник постійно вдосконалює свої FPV-дрони та боєприпаси. Ми спостерігаємо нові уламкові боєприпаси противника. У смузі відповідальності бригади діє найпотужніший підрозділ противника — це “Рубікон”, який постійно розвивається в цьому напрямку”, — повідомив військовослужбовець із позивним “Опер”.

Він зазначив, що “Рубікон” постійно розширює кількість особового складу, а також має більше техніки, ніж інші аналогічні формування Росії.

Водночас військовослужбовець оцінив активність наземної техніки росіян на Покровському напрямку як низьку. Загарбники нині накопичують її на околицях Покровська, а Сили оборони — знищують виявлені одиниці.

“Опер” вважає, що загарбники очікують кращих умов для відновлення штурмових дій.

Військовий додав, що нині на Покровському напрямку загарбники використовують дрони для контролю маршрутів переміщення українських підрозділів і виявлення постів БпЛА. Погодні умови, за словами офіцера, обмежують дії обох сторін, водночас дозволяють ефективніше виявляти та знищувати живу силу і техніку росіян.

