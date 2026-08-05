Наслідки атаки на Київщину, 5 серпня 2026 року. Фото: ДСНС

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Російські загарбники вночі провели масовану атаку України дронами й ракетами, спрямувавши основний удар на Київ та Київську область. Там фіксують руйнування низки цивільних об’єктів, зокрема логістичних, а також загибель та поранення десятків цивільних мешканців. Розповідаємо про наслідки атаки.

Наслідки влучання по Києву

Оновлено: на 8:15 у столиці вже 26 постраждалих, з них 16 — у стаціонарах міських лікарень, повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

Станом на 06:20 у Києві відомо про загибель однієї людини внаслідок атаки, а також про поранення ще 15, повідомляють у ДСНС.

У столиці після влучань російських дронів та ракет сталися пожежі та руйнування в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах.

Так, в Оболонському районі на одній з адрес почалася пожежа у нежитловій будівлі. Там загинула одна людина, щонайменше 3 — зазнали поранень.

У Святошинському районі після масованого обстрілу почалося загоряння у складському приміщенні одного із магазинів.

На двох локаціях у Голосіївському районі сталися пожежі в одноповерхових нежитлових будівлях, їх вдалося ліквідувати. Там поранені щонайменше четверо людей, двох з яких — госпіталізували. За іншою адресою в районі стався витік аміаку, вогнеборці характеризують його як “незначний” та такий, який не несе загрози населенню.

У Деснянському районі почалася пожежа у двох нежитлових будівлях.

Найбільше загиблих і поранених було у населених пунктах Київської області

На 08:02 у Київській області рятувальники встановили інформацію про загибель 14 людей, ще 22 — постраждали внаслідок атаки. Начальник Київської ОДА Тимур Ткаченко назвав цю атаку однією з найтрагічніших для регіону: найбільше загиблих було у Броварському районі, там обірвалися дев’ять життів, поранені 12 людей. У Бучанському — четверо загиблих та семеро поранених. Одна людина загинула в Фастівському районі, поранені троє.

Рятувальники повідомляють, що у Броварському районі Київщини виникли пожежі на території логістичних і складських комплексів, виробничих підприємств, торгівельних об’єктів та інших об’єктів, загоряння вогнеборці характеризують як масштабні.

У Фастівському районі в селі Калинівка після влучань виникла пожежа на території підприємства

У Бучанському районі розпочалися пожежі на території логістичних комплексів.

Україну за ніч атакували 143 ракетами й дронами, — Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що за ніч російські загарбники атакували Україну 143 засобами повітряного нападу: 28 ракетами та ще 115 дронами різних типів. Українські військові збили або знешкодили 98 безпілотників, однак зупинити жодної ракети не вдалося.

Нагадаємо, від 4 серпня у Слов’янську змінили графік руху частини міських автобусів після атаки на міст у районі Черевківки: тепер пошкоджену переправу пасажирам доведеться перетинати пішки. А далі — пересісти на автобуси з протилежного боку.