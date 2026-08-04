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Від 4 серпня у Слов’янську змінили графік руху частини міських автобусів після атаки на міст у районі Черевківки: тепер пошкоджену переправу пасажирам доведеться перетинати пішки. А далі — пересісти на автобуси з протилежного боку.
Про оновлення у русі міських автобусів повідомили у пресслужбі Слов’янської міської військової адміністрації.
Так, до мосту автобуси тепер курсують за наступним розкладом:
Після переходу через міст пасажири зможуть пересісти на транспорт маршруту №13 “Хімік — Лісний” та маршруту №21а “Залізничний вокзал — вулиця Данила Галицького”.
Нагадаємо, наприкінці доби неділі, 2 серпня, російські військові завдали удару по автомобільному мосту в прифронтовому Слов’янську. Внаслідок атаки зазнала поранень дівчина 2004 року народження, її госпіталізували. За неофіційними даними від військового журналіста Андрія Цаплієнка, йдеться про Черевківський міст. Через влучання російського боєприпасу частина бетонної споруди обвалилася — одна автівка злетіла з мосту та перекинулась.