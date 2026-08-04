Пасажирський автобус. Ілюстративне фото: Краматорська міська рада

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Від 4 серпня у Слов’янську змінили графік руху частини міських автобусів після атаки на міст у районі Черевківки: тепер пошкоджену переправу пасажирам доведеться перетинати пішки. А далі — пересісти на автобуси з протилежного боку.

Про оновлення у русі міських автобусів повідомили у пресслужбі Слов’янської міської військової адміністрації.

Так, до мосту автобуси тепер курсують за наступним розкладом:

від зупинки “Черевківка” (площа Миру) відправлення о 06:25, 07:25, 08:25, 09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25 та 18:00;

від вулиці Данила Галицького автобуси вирушатимуть о 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 та 18:05;

від зупинки “Хімік” рейси призначено на 06:45, 07:45, 08:45, 09:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45 та 17:45.

Після переходу через міст пасажири зможуть пересісти на транспорт маршруту №13 “Хімік — Лісний” та маршруту №21а “Залізничний вокзал — вулиця Данила Галицького”.

Графік руху маршруту №13 “Хімік — Лісний” у Слов’янську від 4 серпня

від Лісного: 06:40, 07:35, 08:35, 09:27, 10:35, 11:35, 12:40, 14:10, 15:20, 16:20 (пільговий рейс), 17:20;

від мосту: 07:10, 08:10, 09:05, 10:05, 11:10 (пільговий рейс), 12:10, 13:45, 14:45, 15:50, 16:50.

Графік руху маршруту №21а “Залізничний вокзал — вул. Данила Галицького” у Слов’янську від 4 серпня

від Залізничного вокзалу: 06:55, 07:55, 08:55, 09:55 (пільговий рейс), 10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55;

від мосту: 06:25, 07:25, 08:25, 09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 14:25 (пільговий рейс), 15:25, 16:25.

Нагадаємо, наприкінці доби неділі, 2 серпня, російські військові завдали удару по автомобільному мосту в прифронтовому Слов’янську. Внаслідок атаки зазнала поранень дівчина 2004 року народження, її госпіталізували. За неофіційними даними від військового журналіста Андрія Цаплієнка, йдеться про Черевківський міст. Через влучання російського боєприпасу частина бетонної споруди обвалилася — одна автівка злетіла з мосту та перекинулась.