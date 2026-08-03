Наслідки влучання по мосту в Слов'янську. Фото: Вадим Лях

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Наприкінці доби неділі, 2 серпня, російські військові завдали удару по автомобільному мосту в прифронтовому Слов’янську. Внаслідок атаки зазнала поранень дівчина 2004 року народження, її госпіталізували.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За неофіційними даними від військового журналіста Андрія Цаплієнка, йдеться про Черевківський міст. Через влучання російського боєприпасу частина бетонної споруди обвалилася — одна автівка злетіла з мосту та перекинулась.

Начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях уточнив, що російські удари по місту продовжилися вранці. БпЛА “Молнія-2” атакував приватну оселю в Билбасівці. Обійшлося без поранених і загиблих.

Нагадаємо, вранці 2 серпня російські війська завдали авіаудару по Слов’янську. Авіабомба ФАБ-250 влучила у центральній частині міста та Залізничному мікрорайоні. Попередньо відомо про одного тяжкопораненого, також пошкоджені й зруйновані близько десяти приватних будинків та адміністративна будівля.