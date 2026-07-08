Знищена домівка та "єВідновлення". Ілюстративний колаж: Вільне радіо

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Соледарська міська військова адміністрація 6 липня затвердила компенсації за знищене житло десятьом мешканцям громади — вони отримають житлові сертифікати за руйнування власних будинків.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Соледарської міської військової адміністрації №279р.

Так, чотири будинки, за які погодили компенсації, розташовані у Никифорівці. Ще три — у Васюківці, два — у Міньківці та один — в Оріхово-Василівці. Це перші рішення про компенсації у Соледарській громаді за липень 2026 року.

Всі чотири села, про які йдеться у рішенні міської ВА, офіційно належать до території активних бойових дій.

Чинне законодавство передбачає можливість дистанційного обстеження житла на таких територіях. Водночас механізм подання заяв на компенсацію за житло, що залишилося на окупованій території, наразі не запрацював.

Нагадаємо, влада квазіреспубліки “ДНР” нібито видаватиме компенсації за втрачене житло у 125 населених пунктах окупованої частини Донецької області без обстеження. У переліку — міста, села та селища. Зокрема й Соледар.