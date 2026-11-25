Залізничні колії поблизу Слов'янська. Фото: Нацполіція України

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У Билбасівці девʼятеро чоловіків під виглядом ремонтної бригади розбирали контактні мережі. На місці події правоохоронці знайшли засоби для демонтажу та вантажний автомобіль. Одного з містян затримали: ним виявився мешканець Краматорська.

Про це повідомили у Краматорському РУП Донецької області.

Там розповіли, що близької десятої ранку 24 листопада до поліції Слов’янська надійшов виклик про можливу крадіжку майна “Укрзалізниці” на території селища Билбасівка. На місце події прибула слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку.

Між опорами контактної мережі правоохоронці помітили дев’ятьох людей у спецодягу, які знімали контактний дріт над коліями. Поруч знаходилась пересувна вишка та вантажний “Камаз”, кажуть поліціянти.