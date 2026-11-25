Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
У Билбасівці девʼятеро чоловіків під виглядом ремонтної бригади розбирали контактні мережі. На місці події правоохоронці знайшли засоби для демонтажу та вантажний автомобіль. Одного з містян затримали: ним виявився мешканець Краматорська.
Про це повідомили у Краматорському РУП Донецької області.
Між опорами контактної мережі правоохоронці помітили дев’ятьох людей у спецодягу, які знімали контактний дріт над коліями. Поруч знаходилась пересувна вишка та вантажний “Камаз”, кажуть поліціянти.
“З’ясувалось, що саме він запропонував всім присутнім “роботу”, видав жилетки та інструменти для демонтажу. Жоден з присутніх до державної залізничної компанії відношення не мав”, — додали правоохоронці.
Нагадаємо, у Словʼянську затримали місцеву мешканку, яка могла передавати росіянам локації українських військових на Краматорському напрямку. Їй оголосили про підозру в державній зраді.