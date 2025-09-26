Слідчі вручають підозру за можливе розкрадання в Донецькій області. Фото: Донецька обласна прокуратура

Прокурори Донеччини повідомили про підозру дев’яти людям, що могли навмисно або через недбалість завдати збитків бюджету загалом на 40 мільйонів гривень. Серед них працівники комунальних і приватних підприємств, а також переселенець з окупованого селища.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Дві схеми розкрадання бюджетних коштів слідчі виявили в галузі закупівель, зокрема оборонних. Так, директор ТОВ отримав підозру, бо буцімто завдав збитків на 300 тисяч гривень, продавши одній із міських рад 25 бронежилетів, які не відповідали державним стандартам. Частину з них передали правоохоронцям, які працюють безпосередньо на місці влучань. Чи були серед них постраждалі, у прокуратурі не уточнюють.

Також підозру отримав колишній виконувач обов’язків директора комунального підприємства з Покровська. Він нібито підписав додаткову угоду до договору купівлі автомобіля, який мали використовувати для перевезення технічної води. У ній посадовець буцімто завищив вартість транспорту на 450 тисяч гривень.

Також поширеною схемою розкрадання виявилися необґрунтовані виплати. Так, колишня головна бухгалтерка лікарні, імовірно, незаконно перерахувала собі зарплату на майже 2,9 мільйона гривень.

Ще одна ексголовна бухгалтерка й заступниця директора з фінансово-економічних питань навчального закладу буцімто безпідставно виплатила співробітникам доплати загалом на 104 тисячі гривень.

Матеріальну допомогу та надбавки на 137 тисяч гривень безпідставно міг собі нарахувати колишній лікар. Також слідчі підозрюють колишню директорку лікарні в тому, що вона завищила у звітах кількість працівників і таким чином отримала на рахунок медзакладу за державною програмою медичних гарантій 27 мільйонів гривень.

Навмисно скористатися державними програмами задля власного збагачення також міг переселенець з окупованої Великої Новосілки. Чоловік нібито подав до комісії з обстеження майна неправдиві дані, завдяки яким мав отримати 2,6 мільйона гривень компенсацій.

Через недбалість, яка призвела до збитків, підозру отримав колишній очільник приватного підприємства. Він мав проводити технічний нагляд за ремонтом у медичній установі, але, можливо, підписав акти виконаних робіт без перевірки, завдавши збитків на понад 286 тисяч гривень.

Також судити за службову недбалість можуть ексдиректора медзакладу, який нібито допустив привласнення й розтрату 6,1 мільйона гривень із фонду заробітної плати своїм підлеглим.

Загалом підозрюваним інкримінують порушення за шістьма статтями Кримінального кодексу України. Найбільше покарання за ними становить 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що в Покровській лікарні виявили фінансові порушення на майже 3,3 мільйона гривень. У місцевій ВА запевнили, що вони не мали ознак розкрадання й уже були виправлені.