Медичний заклад Донеччини. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Покровській клінічній лікарні інтенсивного лікування, що після евакуації працює в Кривому Розі, виявили необґрунтовані доплати завідувачам відділень. Також у медзакладі не задокументували спеціалізований транспорт вартістю 2,3 мільйона гривень. Його лікарні передали благодійники ще в 2023 році.

Про відповідні результати перевірки лікарні повідомили в управлінні Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області.

Аудит виявив, що завідувачі відділень лікарні отримали доплати на майже 600 тисяч гривень. Їх нарахували за наказами генерального директора нібито за розширення зони обслуговування та збільшення обсягу робіт. Однак такі виплати порушили Колективний договір медзакладу, згідно з яким їх не можуть отримувати лікарі з керівного складу.

Також перевірка виявила, що на баланс Покровської лікарні досі не поставили спеціалізований транспорт вартістю 2,3 мільйони гривень. Ще в 2023 році за сприяння Київської обласної ради медзакладу його передала одна з благодійних організацій. Цього працівники лікарні не зробили нібито через складнощі з постановкою на облік у місцевому сервісному центрі МВС.

Щодо одного з посадовців лікарні склали адміністративний протокол. Усі виявлені порушення вже усунули.

Нагадаємо, Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування планує за 2,4 мільйони гривень провести капітальний ремонт приміщення орендованої “Криворізької міської дитячої лікарні №4”.