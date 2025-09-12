Покровська КЛІЛ. Фото: Покровська МВА

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування, що переїхала до Кривого Рогу і нині орендує приміщення у “Криворізької міської дитячої лікарні №4”, планує провести капітальний ремонт будівлі під свої потреби. Вартість робіт оцінили у понад 2,4 млн грн.

Про закупівлю журналісти Вільного Радіо дізналися з тендеру на сайті Prozorro.

У документації зазначають, що підрядник має до кінця 2025 року відремонтувати м’яку покрівлю, замінити аварійну лінію електроживлення, підключити альтернативне джерело живлення (дизель-генератор) та частково оновити приміщення першого поверху.

У дефектному акті перелічені такі демонтажні та монтажні роботи:

зняття старого покриття даху,

облаштування нових шарів,

мурування цегляних стін,

улаштування цементної стяжки тощо.

Також підрядник має узгодити з “ДТЕК Дніпровські електромережі” підключення дизель-генератора потужністю 100 кВт.

Роботи розділені на два блоки: ремонт покрівлі та ремонт із заміною електроживлення і приміщень першого поверху. Кожен блок виконавець має завершити упродовж 30 календарних днів від початку робіт. Загальний строк виконання — до 31 грудня 2025 року.

Підрядник повинен надати гарантію на виконані роботи — не менше 10 років, а на обладнання та конструкції — не менше 3 років. Якщо виявлять дефекти чи недопрацювання, то підрядник має їх усунути за власний кошт.

Очікувана вартість проєкту — понад 2,47 млн грн. Гроші мають взяти із власного бюджету підприємства.

Приймають документи від потенційних виконавців до 25 вересня 2025 року. Після — оберуть найвигіднішу пропозицію.

Раніше ми писали про інфекційну лікарню з Костянтинівки, яка ремонтуватиме орендований корпус на Київщині за майже 1,5 млн грн.