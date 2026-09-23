 Девʼятеро людей зазнали поранень через удар РФ по Краматорську 23 вересня
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Девʼятеро людей зазнали поранень через удар РФ по Краматорську

Богдан Комаровський
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23 вересня війська країни-агресорки вдарили касетними боєприпасами по Краматорську. Через цю атаку зазнали поранень девʼятеро людей. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

За їхніми даними, війська країни-агресорки били по Краматорську об 11:45. Попередньо, окупанти використали РСЗВ “Ураган”.

Девʼятеро людей зазнали поранень через удар РФ по Краматорську 23 вересня
Наслідки російського удару по Краматорську 23 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Серед поранених – чотири жінки і п’ять чоловіків віком від 46 до 74 років. Одна з жінок перебуває у важкому стані, її анкетні дані встановлюють. У постраждалих – мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи.

Девʼятеро людей зазнали поранень через удар РФ по Краматорську 23 вересня
Наслідки російського удару по Краматорську 23 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Також загарбники пошкодили 8 приватних будинків.

Нагадаємо, 23 вересня війська країни-агресорки завдали масованого авіаудару по Олександрівці. Внаслідок атаки загинули люди, а серед поранених — дитина. Окупанти зруйнували багатоповерхівку — під її завалами також можуть бути цивільні. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

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